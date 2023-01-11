台灣發展電動車有優勢 車用技術發展協會提建言

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（中央社記者張建中台北11日電）台灣先進車用技術發展協會看好電動車將是電腦與筆記型電腦之後的重要產業，台灣具有發展優勢，今天提出6項建言，包括促成電子業與汽車業者的融合、車用系統架構持續精進、聚焦產官學研資源有效跨業分工整合等。

台灣先進車用技術發展協會今天召開產業觀察及建言發表記者會，由理事長黃崇仁與秘書長沈舉三共同主持。黃崇仁表示，台灣在汽車與電子整合發展具有優勢，相對較日本及韓國強勢，協會希望搭建平台，集結國內廠商共同爭食電動車商機。

沈舉三指出，協會對於電動車產業發展有6項建言，包含系統整合、技術提升、產業標竿、儲備能量、走向國際及在地練兵面向。

系統整合方面，沈舉三表示，希望促成電子業與汽車業者的融合，強化整合及發揮產業綜效，以降低資訊電子業進入門檻、提升汽車業數位整合能力，從零組件模組生產推進至智慧系統解決方案。

技術提升方面，沈舉三指出，應持續進化車用系統架構，並不斷強化相關先進技術，包括高階晶片、化合物半導體、車用軟體、電池、自駕等。

產業標竿方面，他說，應聚焦產、官、學、研資源，有效跨業分工整合，除發掘新創業者、結合隱形冠軍，並強化車用電子產品品質設計驗證。

儲備能量方面，沈舉三表示，應積極培育並引入智慧車產業未來所需人才及資源；技職科大與頂大分進合擊，產學合作，企業用前瞻角度扶植新創團隊，並增大力道引進投資資金，挹注前瞻智慧車產業。

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走向國際部分，沈舉三指出，應掌握全球汽車供應鏈變化，推廣台灣智慧車夥伴形象；密切接觸觀察國際車廠及各主要供應鏈營運模式變化，掌握各區域智慧車市場，並塑造智慧汽車展定位，吸引國際買主。

在地練兵方面，沈舉三說，除廠商自行努力外，期望政府也能協助提供資源，包括研發獎勵可擴至車的智慧科技應用領域，並建置整車、次系統、模組及安全等方面測試能量。（編輯：郭無患）1120111