演算法助違法關鍵字廣告？公平會不排除找Google說明【獨家】

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公平會委員會議11日臨時動議通過對Google數位廣告，涉及可能有爭議或違法的關鍵字廣告主動立案，將找Google到會說明。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者潘姿羽台北11日電）數位經濟時代來臨，Google等科技巨擘掌握市場影響力，是否影響競爭秩序備受關注。公平會委員會議今天臨時動議通過對Google數位廣告，涉及可能有爭議或違法的關鍵字廣告主動立案，將找Google到會說明，了解數位平台是否有「推波助瀾」之嫌。

2022年公平會端出數位經濟競爭政策白皮書後，外界一直期待公平會對於數位經濟的各項議題，能夠扮演更積極角色；朝野立委在立法院質詢時，也屢次要求公平會應展現實質作為。

據了解，公平會今天的委員會議上，有委員提出臨時動議，認為應針對Google數位廣告中，涉及關鍵字廣告的部分主動立案，在場委員討論通過。公平會後續料將請Google到會說明，以及了解相關業者的意見。

公平會許多違法案件與數位關鍵字有關，如不當使用同業名稱刊登關鍵字廣告，屬於榨取他人努力成果的顯失公平行為，且足以影響市場交易秩序，違反公平交易法第25條規定。

舉例來說，今年1月初，公平會對北大欣股份有限公司處50萬元罰鍰，便是因為北大欣不當使用競爭對手的產品名稱「馬可貝里」作為關鍵字廣告，容易讓消費者誤以為「馬可貝里」與自家「羅特麗」的磁磚品牌具有一定關係，增加自身網站到訪及成立交易的機會。

公平會直言，這種做法是榨取他人努力成果的不公平行為，已經違反公平交易法第25條規定。

不過有委員指出，公平會過往都只處理購買廣告的人，放過Google相關行為是否促成違法，希望藉由這次主動立案，一併了解Google提供給業者的選項是否預設，「重點不在處分，而是必要時，希望Google能夠調整行為模式」。

該名委員表示，Google作為數位科技巨擘，市場影響力非常龐大，這次立案了解不代表要對Google「下手」，而是展現競爭主管機關的關切態度，否則對於科技巨擘所造成的各種失衡，台灣管制近乎真空，並非好的現象。（編輯：潘羿菁）1120111