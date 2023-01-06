媒體與數位平台議價 數位部：Google已提具體方案

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數位部6日表示，Google已針對媒體議價提出具體方案。圖為Google位於新北遠東通訊園區的辦公室。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇思云台北6日電）關於媒體議價進展，數位部政務次長李懷仁今天表示，Google先前跟媒體對話過程中，已經提出具體方案，但因為涉及企業商業機密，不方便多加說明，希望Google後續跟新聞媒體方做更進一步的溝通。

數位部去年12月陸續召開4場媒體跟數位平台對話會議，外界關注媒體議價後續進展。

李懷仁今天接受媒體專訪表示，廣電媒體跟報業、雜誌媒體等，對於要如何進行議價確實有不同觀點，這跟商業模式、市場大小可能有關。行政院透過跨部會小組，推動對話，過程中「從來沒有排除過立法」，只是希望在立法之前，很多事情可以透過對話達成共識。

李懷仁表示，4場對話下來，媒體跟數位平台雙方都認同，新聞產業是台灣民主的重要力量。Google跟媒體對話過程中，已經提出他們的具體方案，但因為涉及企業商業機密，數位部並不方便多加說明，希望Google會後跟新聞媒體方做更進一步的溝通。

對話落幕後，外界關注臉書（Facebook）母公司Meta是否在議價上相對強硬。李懷仁表示，大前提是政府支持新聞有價，如果數位平台有使用到新聞內容，那也要接受有價的概念，數位部會持續跟數位平台溝通。（編輯：楊蘭軒）1120106