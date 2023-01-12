台灣大等三強聯手 助攻企業數位轉型

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（中央社記者江明晏台北12日電）助攻企業數位轉型，台灣大哥大今天宣布，和虎門科技、Rescale合作，打造「工業模擬解決方案」一站式服務，加速數位轉型智慧應用的發展，創造多贏布局。

企業在數位轉型過程中，除了建置高速運算設備，採購多套軟體，更需要IT執行複雜的運算需求、維護設備等，一連串軟硬體投資對企業來說負擔甚重。

台灣大哥大今天宣布攜手虎門科技、Rescale，推出「工業模擬解決方案」一站式服務，以台灣大哥大與台智雲提供運算能力、儲存空間及資安規格的TWCC台灣AI雲，搭配虎門科技銷售Rescale平台上超過1000種建構好的軟體，可提高運算效率近40%，同時確保資料落地，免除資安疑慮。

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台灣大哥大企業用戶事業群新創服務發展處副總經理王寶慶表示，企業紛紛投入數位轉型，台灣大和虎門科技、Rescale合作，結合三方技術實力，共同助力企業上雲，加速數位轉型智慧應用的發展，創造多贏布局。

台灣大說明，TWCC台灣AI雲具備低碳運算優勢，與企業自建同規模的主機設備相比節能48%，每年省電達4.5萬度，減少22.5公噸碳排放，相當於停開1.3萬輛燃油休旅車1天。由於機房落地台灣，加上擁有ISO 27017雲端服務資訊安全及ISO 27018個人隱私資料保護兩項認證肯定，資料不會有流到海外的疑慮。（編輯：楊蘭軒）1120112