外資小幅賣超台股19.88萬元 逆勢買超晶圓雙雄
2023/1/12 17:48
（中央社記者賴言曦台北12日電）台股今天下跌19.8點，收在14731.64點，三大法人合計買超新台幣25.29億元。外資今天僅小幅賣超19.88萬元，調節最多為國泰永續高股息，並逆勢買超聯電、台積電。
台股今天跌19.8點，收在14731.64點，成交值1474.6億元；三大法合計買超25.29億元，其中自營商買超7.07億元，投信買超18.22億元，外資及陸資賣超19.88萬元。
據台灣證券交易所統計，外資今天賣超最多的個股為國泰永續高股息，調節約1.1萬張，其次是中信中國高股息9612張。
其他外資賣超個股依序為陽明、長榮、華新、玉山金、第一金、群創、華南金、遠傳。
外資今天買超前10名包含聯電、台積電等個股，其中又以敲進聯電約2.4萬張最多，買超台積電5298張。
其他外資買超個股依序為國泰智能電動車、中鋼、新光金、元大金、開發金、富邦金、力積電、中信金。
投信今天買超最多的個股是聯電8048張；賣超最多的是光寶科，調節1142張。（編輯：張良知）1120112
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