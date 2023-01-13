電信業探索元宇宙 打造關鍵網路建設應用

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台灣通訊學會13日舉辦「2023通訊傳播前瞻與挑戰研討會」，5大電信總經理同台，由左至右分別為亞太電董事長暨總經理陳鵬、遠傳電信總經理井琪、中華電信總經理郭水義、NCC委員陳崇樹、台灣大總經理林之晨、台灣之星總經理賴弦五。中央社記者江明晏攝 112年1月13日

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（中央社記者江明晏台北13日電）電信業探索元宇宙，中華電信呼應政府元宇宙政策，積極投入關鍵網路建設並賦能科技創新應用；遠傳表示，元宇宙將引發網路流量倍數成長，遠傳以「大人物」等六大關鍵技術做好準備。

台灣通訊學會今天舉辦「2023通訊傳播前瞻與挑戰研討會」，5大電信總經理同台，分別以元宇宙為題發表演說。

中華電信總經理郭水義表示，為呼應政府對元宇宙數位科技應用的期許，以及數位發展部「跨平台互通標準」等相關元宇宙政策，中華電信積極以4個資產–「人才、雲網、科技、夥伴」來賦能To B、To C、To G的全面向元宇宙智慧應用，並以「一個人走得快，一群人走得遠」的「廣結盟」理念，攜手生態系夥伴共同打造元宇宙新世界。

除布建元宇宙關鍵基礎設施外，中華電信更結合國內文化、藝術、娛樂等創意領域的先驅者，在兩廳院等場域，合作展演多場異地共演、虛實融合的創新創意活動。

另一方面，中華電信也秉持過去協助政府、企業數位轉型的經驗與理念，進一步在「消防、交通、醫療、製造」等企客市場領域，協助政府與企業的元宇宙轉型，探索數位虛擬世界的新商業模式。

遠傳電信總經理井琪則以「電信產業在元宇宙發展之關鍵網路建設與政策因應」為題發表演說，她表示，發展元宇宙必須具備網路通訊、物聯網、人工智慧、區塊鏈、媒體內容、互動技術等六大關鍵技術，前3項即為遠傳深耕5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）核心技術，而後三項遠傳則透過2021年底成立、2022年發表第一期成果的「5G元宇宙加速器」，跨業結盟與新創團隊攜手投入元宇宙應用。

遠傳說明，「5G元宇宙加速器」已達成150次媒合機會、12個企業數位轉型共創案例、73場創投媒合機會，並有10家進行策略投資評估、公司治理健檢。

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井琪表示，元宇宙將引發網路流量倍數成長，且對於高網速、低延遲、高可靠性、高覆蓋率的需求缺一不可，行動通訊可說是元宇宙發展的根基；遠傳透過波束成形（Massive MIMO）技術、邊緣運算、網路切片與專網、高低頻互補等技術，達成高效能網路，每單位傳輸單位成本更低於4G約4至5倍，為發展元宇宙做好準備。

台灣大總經理林之晨以電信產業在元宇宙的關鍵網路建設與政策因應為題表示，在大頻寬、低延遲方面，要塑造實力接近的競爭環境；且元宇宙時代將進入「軟體為王」，需要提升台灣電腦科學人才質與量；隨著新平台崛起，多元宇宙的世界中，台灣兼顧與國際連結、主場優勢，並可以AI加速發展。（編輯：林興盟）1120113