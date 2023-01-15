鴻海線上嘉年華抽電動車大獎 樂團魚丁糸壓軸表演

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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）鴻海線上嘉年華今天下午登場，根據節目表，直播過程中員工有機會互動抽中電動車或iPhone 14，樂團魚丁糸（蘇打綠）將壓軸表演。

鴻海年度線上嘉年華活動下午登場，根據鴻海旗下中國富士康內部宣傳平台鴻橋14日晚間釋出節目表，此次嘉年華活動以「相信鴻海」為主軸，董事長劉揚偉將致詞，包括中央地區、中國大陸、印度、越南、墨西哥等5大地區將有表演節目，樂團魚丁糸將進行「相信之王」壓軸演唱。

其中中央地區的「鴻海明日之星Rising Star」節目，除了有台灣員工的子女表演外，員工子女也將與原子少年天王星一同表演「超級相信大道」節目。

此外，中國大陸富士康員工將進行「富士康好聲音」表演，印度員工將表演寶萊塢秀，越南員工將上演達人秀，墨西哥員工將出演兔年行大運節目。

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在員工表演期間，鴻海線上嘉年華也將進行「好運快快來」抽獎活動，直播過程中，員工可與主持人互動，有機會抽中最大獎電動車Model C外，還有蘋果iPhone 14、iPad平板電腦、MacBook筆記型電腦、穿戴裝置Apple Watch等大獎。

為了讓中國大陸員工能同步參與線上嘉年華活動，除了透過行動裝置App線上觀看外，鴻海集團旗下富士康也在廣東、河南、四川、山西、江蘇、山東、北京、河北、湖北、浙江、重慶、貴州等園區據點，設立分會場，讓員工透過視訊觀看活動。（編輯：楊蘭軒）1120115