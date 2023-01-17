台積電虎年股價大跌133元 市值縮水3.44兆元

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（中央社記者張建中新竹17日電）台股今天虎年封關，台積電股價力守500元關卡，收在503元；台積電虎年股價累計下挫133元，跌幅約20.91%，市值縮水3.44兆元，影響大盤指數達1100點。

台積電2022年營運表現亮麗，營收與獲利逐季創新高，全年總營收突破2兆元關卡，達2.26兆元，歸屬母公司淨利突破1兆元大關，達1.01兆元，每股純益39.2元，台積電虎年股價卻不漲反跌。

因俄烏戰爭、中國對台軍演，地緣政治緊張情勢升溫，加上通膨高漲及升息影響，外資籌碼鬆動，虎年累計大砍台積電逾100萬張，台積電股價震盪走低，最低一度下探370元，自高點650元回檔280元，跌幅達43.07%。

隨著台積電股價回檔，股神巴菲特旗下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）買進台積電美國存託憑證（ADR），台積電總裁魏哲家也在去年10月、11月及12月連續3個月自集中交易市場，共加碼買進467張台積電股票，以實際行動展現對台積電前景的信心。

台積電股價於去年10月底觸底彈升，今天收在503元，虎年累計下跌133元，跌幅約20.91%，市值縮水3.44兆元，降至13.04兆元，影響大盤達1100點。

受終端市場需求疲軟及供應鏈持續調節庫存影響，台積電2023年第1季營運展望保守，預期季營收將約167億至175億美元，以中間值171億美元計，將季減14.2%；上半年美元營收將較去年同期下滑中至高個位數百分比（約4%至9%），全年美元營收將微幅成長。（編輯：潘羿菁）1120117