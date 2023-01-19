協和接收站影響基隆港？台電：600次操船模擬無虞

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（中央社記者曾智怡台北19日電）外界關切協和液化天然氣（LNG）接收站可能影響基隆港，台電表示，經逾600次操船模擬，LNG船、郵輪及貨船等船隻均可安全進出港口，且由於接收站設於港嘴，LNG船一進港後即離開航道進接收站，對進出港船隻影響時間有限。

台電指出，在商港附近設天然氣接收站，國際上確實有類似案例，包括荷蘭鹿特丹港、日本橫濱港；雖然各國際港有條件不同之處，但也證明台灣並非首例。此外，為求嚴謹，台電也將與港務公司合作，邀請專家學者召開第三方驗證會議，針對操船模擬及水工模擬結果進行確認。

台電表示，協和接收站碼頭位於港嘴，LNG船進入港嘴後，便可迴轉離開基隆港的航道，停靠接收站，停靠碼頭繫上第一根纜繩之後，其他商船便可正常通行作業，無需等待LNG卸收，此為世界各國有接收站的港口運作的通則。

台電說，正因接收站位於基隆港港嘴處，LNG船並沒有進入基隆港原有港區，所以使用航道的時間非常短，經操船模擬，約30分鐘，並非特定人士所稱「3天」，目前協和規劃1個月2艘LNG船次，所以LNG船停靠碼頭影響其他商船進出港口的時間非常有限。

台電表示，北東電網涵蓋480萬人口，「不能沒有協和」，特別是基隆、南港、汐止及其他北北基重要商業區為北部用電重鎮，預估至2025年該區域的尖峰負載將超過600萬瓩，但隨著協和舊燃油機組與核二機組陸續除役，2025年僅剩和平電廠130萬瓩，屆時供需缺口將達470萬瓩，短期內或許可靠其他區域輸電融通，但輸電容量有其安全上限，新建電源才是根本解方。

因此，台電規劃協和第1部燃氣機組於2027年上線，可就近供應工商發展的電力需求，穩定電力作為地方發展的後盾。

台電表示，協和燃油機組運轉超過40年，在地民眾對於空品改善與減少碳排有著殷切期盼，因此協和推動「以氣換油」，能滿足地方民眾期盼，減少96%的空污排放許可量，溫室氣體也可減少52%碳排。

台電指出，協和計畫設置LNG站將填海面積東移並縮小，為了因應各界關切對基隆港的影響，台電針對貨櫃船、散裝船及郵輪3種船型，除在可行性研究階段，進行171航次的操船模擬外，後續增加進行219航次的模擬，共390次均能安全操航進出基隆港；針對LNG船本身也進行223次操船模擬，結果顯示安全無虞。

此外，根據水工模型試驗結果，東移方案均可符合基隆港碼頭及協和卸收碼頭靠泊要求。

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台電說，將與港務公司共同研訂LNG船進出港作業安全管理規定，以確保港埠安全及降低營運影響，並參考基隆港各類船舶營運情境，規劃將LNG船利用清晨離峰時段進港，若該時段有國際郵輪進港，亦將先行禮讓其優先進港，以降低對基隆港營運影響。

台電表示，國際上對於LNG站設置及卸收船進出均有嚴格的安全及操作規範，自1959年至今，國際上LNG站從未發生過船隻碰撞、擱淺甚或爆炸等重大嚴重事件；事實上，LNG站必須要符合安全規定，LNG船隻才願意靠港卸收，台電盼望特定人士討論應回歸科學與專業。（編輯：蘇志宗）1120119