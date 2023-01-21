直播間上字幕挑戰大 業者：呈現文化內涵最難

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（中央社記者吳家豪台北21日電）直播產業在台灣發展7年，早期主打高顏值，現在越來越注重專業及多元發展，吸引不少跨國粉絲收看。直播平台業者表示，技術上已可提供即時字幕，但在正式推出前，不僅要克服翻譯精準度問題，如何忠實呈現當地文化內涵也是一門學問。

17LIVE是亞洲最大的影音直播串流娛樂平台，在全球有超過5000萬註冊用戶。17LIVE品牌暨企業溝通部副總經理凃佩君接受中央社專訪指出，今年除了往現有方向發展，也會提供更多元內容，強化看播新鮮感和興奮感；「每個直播間都需要一些火花，就像人與人互動，隨時要有新鮮話題。」

對直播產業而言，東南亞市場像是一塊值得開發的處女地。凃佩君說，東南亞政治與經濟狀況相對穩定，人民想要富足，等經濟發展到一定程度後，自然會想接觸更多新媒體、新社群和新商業模式。

近年來在疫情影響下，馬來西亞和菲律賓直播主人數成長速度最快，因為主要使用英語，有助於吸引歐美觀眾。尤其馬來西亞是多語系國家，有直播主曾經連續用華語、英語、閩南語、馬來語4種語言唱歌。

不過，對於只會一兩種語言的直播主而言，外國觀眾如果聽不懂內容，就更難與直播主交流互動，這也是17LIVE評估提供即時字幕功能的原因。

凃佩君表示，在技術上，17LIVE已有能力提供字幕，但目前翻譯可能不夠精準，也不一定符合當地文化內涵。「直播需要如臨現場，與粉絲強烈持續互動，要了解文化跟人們生活感是什麼。」

她說，17LIVE的使用者經驗團隊從去年開始研究和優化字幕功能，但直播字幕不能重來，挑戰相當大，加上直播間會顯示許多用戶留言，如果訊息太複雜，很容易眼花撩亂；未來將觀察哪些市場的需求和機會較大，考慮先提供字幕。

談到直播主心態變化，凃佩君指出，直播已經職業化，「一定可以賺到錢」，對學生族群很有吸引力。但直播主除了要有興趣，還必須具備持續下去的毅力，建議新人加入後每天開播1到1.5小時，在3個月內嘗試不同時段，找出自己特色和目標客群；17LIVE也會提供新手培訓課程、化妝及社群經營等建議。

17LIVE平台已有不少特色直播主，例如「米琦」原本是在傳統市場擺攤賣菜的菜商，因為網友敲碗，意外開始早上在菜市場直播，分享傳統市場生活，開創屬於自己的「賣菜直播」新風格。

凃佩君觀察，直播新人加入3個月後，至少有一半會留下來，存活率比手搖飲還高；然而「漂亮」不是能留下來的唯一條件，個性和互動也要夠好，讓用戶與直播主之間保持新鮮感。

她也提到，以往17LIVE官方舉辦的實體活動集中在北部，未來會有更多活動辦在中南部，提升觀眾在線下的互動參與感。（編輯：張良知）1120121