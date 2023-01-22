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假求職名義誘騙個資案猖獗 金管會提醒落實查證

2023/1/22 16:23
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（中央社記者曾智怡台北22日電）針對近期詐騙案件以假投資或假求職名義等事由，誘騙民眾提供金融卡或存款帳戶等個人資料的手法，金管會提醒民眾，應查證是否為合法機構或公司、投資項目是否可靠，及確認訊息來源真實性。

同時，投資應慎選合法金融機構，以避免自身的帳戶遭詐騙集團利用作為犯罪的相關工具。

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金管會透過新聞稿表示，已促請金融機構精進網路銀行及行動銀行警示效果，除現行網路銀行及行動銀行的防詐騙提醒事項或警語外，也在網路銀行申請約定轉入帳戶頁面，再增加防詐騙提醒事項或警語，因此提醒民眾於匯款（轉帳）時，應多一分留意，再次確認是否認識受款人，及其帳戶名稱與帳號正確性。

金管會強調，持續督導銀行於春節期間保持客服管道暢通，並請金融機構加強對客戶宣導，提高防詐騙意識，妥善保管存摺、金融卡等金融帳戶資料，個資不外露，如接獲疑似詐騙電話或詐騙訊息等，可撥打「165」警政署防範詐騙專線洽詢。（編輯：翟思嘉）1120122

#金管會
#投資詐騙
#求職詐騙
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