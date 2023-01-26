疫情紅利結束產業需求降溫 專家：正常景氣循環

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（中央社記者潘智義台北26日電）疫情期間因避免搭乘大眾運輸感染，帶動自行車市場需求爆發；不過2022年通膨壓力高漲，消費需求全面降溫，自行車大廠巨大機械因下游庫存太高，對上游零件廠延長票期，專家表示，需求增減是正常的景氣循環現象。

自行車產業去年底遭遇產業逆風，巨大機械因發信請協力廠展延票期，讓市場看到自行車業庫存升高問題，造成巨大股價2天重挫25.5元，市值跌掉新台幣99.98億元。

巨大執行長劉湧昌面對市場關切表示，自行車產業疫情期間面臨海運塞港，客戶積極下單造成高庫存，客戶為消化庫存要求延長出貨。他強調，巨大為打造供應鏈韌性，選擇共同承擔；中低階自行車的確有高庫存問題，需要時間消耗庫存，不過中高階自行車產品的需求仍然很暢旺。

展望今年自行車市況，劉湧昌認為，自行車產業的前景不需要太過擔心，等到2、3月天氣變好，買氣就會回籠。

萬寶投顧董事長朱成志接受電訪表示，巨大雖然發生延票事件，受到外界質疑，但財務其實沒問題，只需面對一段時間的庫存調整。

朱成志說，巨大延票事件分兩個階段來看，疫情剛開始擴散之際，歐洲人買很多自行車，除通勤需求、又有運動功能，是自行車產業的甜蜜點。

他指出，第2階段則是2022年，總體經濟陷入盤整，美國消費者物價指數（CPI）上升太快，美國聯準會（Fed）遇到龐大壓力，大幅升息，進而影響人民消費力，因自行車不是必需品，在景氣來到下坡段時，民眾對於高單價的自行車買不下手。

他直言，自行車屬產業景氣循環產業，通路端過度囤積庫存，即會造成不小壓力，廠商必須面臨一段清庫存的痛苦期；但偏偏資本市場怕負面消息，才會一度造成巨大股價重挫，其實這是正常的景氣循環現象。

同樣在疫情中受惠戶外運動需求的高爾夫球桿頭廠商表示，2022年豐收，今年將下修出貨量，但不會像自行車產業那麼嚴重。

高爾夫球桿頭廠大田主管接受電訪指出，2022年高爾夫市場還算是豐收的一年，觀察2023年訂單，雖有大環境經濟因素的影響，但高爾夫運動持續受廣大球友青睞，特別是青少年、女姓球友的增加，有利於產業維持熱絡。

另外，高爾夫球桿頭、球具有新材料與科技的應用，客製化產品也大幅提高球友換桿的需求，加上品牌行銷效益，因此不像自行車產業有嚴重的高庫存壓力，對2023年抱持審慎樂觀看法，盼與2022年持平。

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不過，高爾夫球桿頭廠復盛應用主管認為，高爾夫球桿頭市場在2022年營收、獲利、出貨量創新高後，因應客戶通路調整，市場需求還是會下修，預期下修比例達雙位數以上。

復盛應用指出，全球高爾夫球桿頭市場以北美地區為主，約占5成多，其他需求來自日本、歐洲、韓國、台灣等市場。由於市場分散多元，今年高爾夫球桿頭市場需求即便下修，但情況應不至於像自行車市場那麼嚴重。（編輯：張良知、楊凱翔）1120126