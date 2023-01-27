瞄準全台包租公 臺產開創新市場進軍百萬租客商機

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曾以一張新台幣500元防疫保單爆紅的老牌公司臺灣產險，這回從內政部調查十大租屋困擾挖出商機，瞄準全台百萬租戶市場，睽違2年多再推全業界創新商品。圖為房屋租賃契約書示意圖。中央社記者謝方娪攝 112年1月27日

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（中央社記者謝方娪台北27日電）曾以一張防疫保單爆紅的老牌公司臺產，睽違2年多再推全業界創新商品，這回從內政部調查十大租屋困擾挖出商機，瞄準全台百萬租戶市場，今年首推租賃雙險，房客遺失鑰匙也能賠償。

當年，打出隔離就給付10萬元的臺產，刮起爆買防疫保單旋風，最終保單以虧損收場，不過內部重整旗鼓，2022年新商品取得金管會保險局核准銷售，今年將重點搶攻租賃市場，推出「租事大吉」保單。

之所以搶進房東房客市場，臺產拿出政府數據，根據主計總處2020年家戶租用統計，普通住戶共有800.9萬戶，住宅租用率為10.9%，推算有逾87萬戶為租戶，再對照每戶平均人口數2.8人，推估租屋人口數有逾245萬人，意味全台約有1/8人口都有租賃需求。

●有租屋必有糾紛 臺產開發全新藍海市場搶百萬單

「台灣有百萬戶房屋在出租，有租屋、就會有糾紛」，臺產總經理陳昭鋒點出潛在商機。臺產行銷長朱文金則指出，目前市場上沒有從租賃角度設計的保單，「這就是臺產的機會」。

此次臺產以租賃需求為出發點設計保單，但究竟房東、房客會衍生何種糾紛，需要對應什麼保障，臺產內部團隊為此也腦力激盪好一陣子，最後找到內政部調查房東租客十大困擾，從調查結果梳理出商品雛形，讓產品設計更接地氣。

根據調查，「房客租金遲繳」最讓房東頭痛，其次依序為房屋遭破壞、房客管理不易、遺留物處理不易、修繕事務繁雜、返還房屋時間長、糾紛處理成本高、修繕責任判定不易、終止契約困難以及不易招攬房客等。

朱文金說，租事大吉的房東險承保範圍包括租金欠繳補償、裝修費用補償與律師費用補償等，甚至連凶宅跌價損失也給賠。

不過在房客十大困擾排名第一，則是「租金議價機制」占比超過1成最高，朱文金表示，有些困擾牽涉雙方議定事項或認知差異，保險不保，因此並未納入承保範圍；至於其他如發生押金返還、房東擅自更改租約內容等爭議，均可透過房客險律師費用補償協助解決。

值得注意的是，牽涉不動產最怕遇到「凶宅」，朱文金表示，房東深怕房屋變凶宅，房客也怕住凶宅，會感到「怪怪的」；對此，臺產在房東險有「凶宅跌價補償」設計，房客險則有「自殺死亡或兇殺死亡宗教信仰儀式費用補償」，針對辦理法會等支出，會依照支付單據進行補償。

●租賃險理賠邏輯大不同 上架前先翻轉業務員觀念

有別以往低調賣保單，臺產此次行銷四管齊下，要翻轉臺產「老牌、保守」標籤。首先，臺產2022年先攜手崔媽媽基金會，對自家約300名業務員辦理內部教育訓練，要讓業務員了解租屋糾紛態樣及實務處理經驗。

朱文金坦言，租賃在保險市場還是很新的觀念，且不見得每一位業務員都有租賃經驗，像租屋處冷氣電池沒電，實際上是房東要負責修繕，部分業務員聽到感到很驚訝；這次從辦理教育訓練、讓業務員對租賃有基本認知開始，日後才可以應對客戶或通路提問。

其次，臺產鎖定社宅市場，已向內政部營建署申請於「社會住宅包租代管計畫居家安全相關保險」中加入「租事大吉」保險，同時，臺產規劃透過包租代管業者掌握的客群，進行整批銷售。

第三，除了業務員收單外，臺產也規劃網路投保導流進件，除了讓民眾投保更便利，公司也可有效降低出單成本。

第四，行事作風一向低調的臺產，首度砸錢買下公車廣告，要對外推廣租賃雙險；除了透過線下行銷強攻雙北地區曝光度，臺產線上將透過短片行銷、關鍵字行銷等新媒體管道，力求讓外界對臺產的印象，不再只是500元防疫神單。（編輯：潘羿菁）1120127