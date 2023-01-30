康霈新藥Phase 2b雙盲試驗 獲美國FDA核准執行

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（中央社記者韓婷婷台北30日電）康霈宣布旗下新藥CBL-514用於減少皮下脂肪（非手術局部減脂）Phase 2b臨床試驗已獲美國FDA核准執行，這是一項多國多中心、雙盲、隨機分配、安慰劑組對照的臨床試驗。

康霈表示，為加快收案速度，將於美國、加拿大和澳洲共3個國家進行收案，試驗中心包含美國、加拿大與澳洲多位全球知名的主要研究者（PI）加入，可同步為產品推進三期樞紐試驗與未來上市做準備。

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康霈指出，臨床預計今年第2季開始收案，將招募中度或重度腹部皮下脂肪堆積的受試者，試驗分為CBL-514組與安慰劑組，預計納入100位受試者，並計畫在2024年第2季取得臨床統計結果。CBL-514目前進行中的授權談判仍將持續，不需等到Phase 2b臨床試驗結束。

康霈執行長凌玉芳表示，CBL-514注射劑是一種505（b）（1）全新小分子新藥，目前已通過美國食品藥物管理局（FDA）及澳洲核准並完成多項臨床試驗，適應症包含減少皮下脂肪（非手術局部減脂）、治療罕見疾病竇根氏症及改善中、重度橘皮組織。過去4年CBL-514已於澳洲及美國陸續完成多項臨床試驗。（編輯：楊蘭軒）1120130