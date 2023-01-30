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首頁 / 證券

期貨公會 盼今年台灣市場交易量超過4億口

2023/1/30 11:51
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（中央社記者鍾榮峰台北30日電）期貨業商業同業公會理事長陳佩君今天表示，期盼今年台灣期貨市場交易量超過4億口，期貨公會持續扮演溝通平台的角色，與期交所共同促進期貨業永續發展。

台灣期貨交易所上午舉行新春團拜，陳佩君受邀出席，她表示，去年諸多國際因素下，產業供需失衡，金融市場受到影響，牽動全球證券市場，期貨市場主要功能在價格發現與風險移轉，去年相關功能提供實體經濟參與人和交易人交易及避險管道。

陳佩君接受中央社記者短暫採訪指出，去年台灣期貨市場交易量約3.84億口，已經連續3年的年度交易量超過3億口，她期盼今年台灣期貨市場交易量超過4億口，期貨公會持續扮演溝通平台的角色，與期交所共同促進期貨業永續發展，持續重視風險管控，與主管機關和周邊單位密切配合。

期交所今天表示，今年持續推出客製化契約交易平台，擴大店頭集中結算業務、強化市場風險防衛機制及資訊安全，並促進期貨業永續生態發展，並將大幅開展外資招商活動，推升外資參與比重。

期交所指出，第一階段客製化契約標的將以股價指數期貨及選擇權為主，未來將擴大適用至個股類等其他商品範疇。

在擴大店頭衍生性商品結算業務，期交所表示將推出客戶端及新台幣無本金交割遠期外匯（NDF）集中結算，在爭取國外合格集中結算機構（QCCP）資格認可，將持續向加拿大等國申請QCCP。（編輯：楊蘭軒）1120130

#陳佩君
#期交所
#台灣
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