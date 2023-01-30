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閎康去年獲利創新高 每股稅前盈餘12.66元

2023/1/30 15:46
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（中央社記者張建中新竹30日電）半導體檢測廠閎康營運表現亮麗，去年第4季及全年稅前淨利同創新高，全年每股稅前盈餘約新台幣12.66元。

閎康自結去年第4季營收11.39億元，年增24.54%；稅前淨利2.51億元，每股稅前盈餘4.07元，年增14.33%。去年總營收39.74億元，年增18.24%；稅前淨利7.85億元，每股稅前盈餘12.66元，年增11.44%。

閎康表示，除營運受疫情影響輕微，客戶分散，遍及產業上中下游，加上全球產能調度得宜，日本及台灣實驗室產能支援中國客戶緊急需求，是2022年營運創高的主要動能。

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閎康指出，公司目前在台灣、中國和日本共擁有14座實驗室，服務項目超過630種。今年上海4廠及深圳實驗室營運規模將持續擴大，日本熊本實驗室也將於上半年完成裝機，預計下半年開始貢獻營收。隨著大客戶於美國設立新廠，正規劃前進美國設立實驗室。

為慰勞員工，閎康日前舉辦全球視訊連線年終尾牙抽獎，提供2台百萬汽車抽獎，員工最少有6000元的「哈哈獎」。為深化全球布局策略，閎康還為所有外派海外的員工加發1個月的年終獎金。（編輯：楊蘭軒）1120130

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世界先進去年營收首度突破500億元 閎康創新高
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