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台積電兔年開紅盤衝543元 大漲40元創紀錄

2023/1/30 18:29（1/30 18:36 更新）
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台積電30日股價攻上543元，大漲40元破紀錄。（中央社檔案照片）
台積電30日股價攻上543元，大漲40元破紀錄。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹30日電）晶圓代工廠台積電今天股價表現強勁，終場收在543元，大漲40元，上漲金額創新高，單日市值激增新台幣1.03兆元。

台股今天兔年開紅盤，因春節期間國際股市多數走高，那斯達克指數累計勁揚4.9%，費城半導體指數上揚5.16%，大盤展開補漲走勢，指數終場收在15493.82點，大漲560.89點。

台積電美國存託憑證（ADR）於春節期間大漲7.49%，台積電今天在外資、投信及自營商同步買超共計8萬餘張推升下，股價攻上543元，上揚40元，上漲金額創新高，漲幅7.95%，為史上第4高，僅次於2020年7月27日的9.97%、2020年3月20日的8.87%及2022年11月11日的8.34%。

台積電單日市值激增1.03兆元，攀高至14.08兆元，貢獻大盤331點，為盤面指標。因終端市場需求疲軟及供應鏈持續調節庫存影響，台積電上半年美元營收將較去年同期下滑中至高個位數百分比（約4%至9%），全年美元營收仍將微幅成長，今年營運表現將呈先蹲後跳態勢。（編輯：趙蔚蘭）1120130

#台積電
#台股
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