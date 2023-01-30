台股兔年開紅盤早盤漲逾500點衝破萬五 台積電漲39元至542元

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（中央社記者鍾榮峰台北30日電）台股今天農曆兔年開紅盤，開盤衝破萬五大關，早盤最高來到15465.74點，大漲532.81點，收復年線約15390點。

農曆兔年春節期間，台積電美國存託憑證（ADR）大漲7.49%，台積電今天早盤領銜開紅盤補漲行情，最高來到542元，漲39元，大漲7.75%。

其他電子權值股跟進，聯發科早盤一度大漲逾5%，聯電走堅漲近5%，日月光投控漲近4%，南亞科漲5%。

本土證券法人指出，國際股市在台股農曆春節休市期間表現亮眼，權值股今天可有補漲行情，此外本週美國聯準會（Fed）將公布利率決策會議結果，Fed關注的核心個人消費支出（PCE）物價指數年增率放緩，市場預期聯準會此次聯邦公開市場委員會（FOMC）會議升息幅度將放緩，有助國際股市走勢。（編輯：楊蘭軒）1120130

台積電兔年開盤大漲39元衝542元 市值逾14兆元

（中央社記者張建中新竹30日電）台股今天兔年開紅盤，台積電美國存託憑證（ADR）於台股休市期間大漲7.49%，台積電今天展開補漲走勢，開盤跳空達542元，大漲39元，市值突破新台幣14兆元。

隨著通膨趨緩，市場預期美國聯邦準備理事會（FED）升息速度可能放緩，經濟可望軟著陸，推升國際股市多數走高。春節期間，那斯達克指數勁揚4.9%，費城半導體指數上揚5.16%，台積電ADR大漲7.49%。

台股今天新春開紅盤，台積電展開補漲走勢，開盤即跳空達542元，大漲39元，創7個多月來新高價，市值激增1.01兆元，攀高至14.05兆元，並貢獻大盤322點。

受終端市場需求疲軟及供應鏈持續調節庫存影響，台積電第1季營收預估約167億至175億美元，以中間值171億美元計，將季減14.2%；上半年美元營收將較去年同期下滑中至高個位數百分比（約4%至9%），全年美元營收將微幅成長。（編輯：郭無患）1120130