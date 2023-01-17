台股虎年重跌2741點 14年來最差表現

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（中央社記者潘智義台北17日電）外資連續8個交易日買超，在新台幣趨升、美國通膨壓力漸緩下，市場樂觀氣氛與長假賣壓拉扯，今天虎年封關日開低震盪收小紅，以14932.93點作收；虎年累計下跌2741.47點，跌幅15.51%，創14年最差表現。

台股加權指數終場收在14932.93點，小漲5.92點，漲幅0.04%，成交值新台幣1506.34億元，8大類股僅機電、食品類股收黑；台股週線收紅108.8點，虎年封關在外資回流下，拉出週線連3紅。

晶圓代工龍頭台積電今天收在503元，小挫0.4%；聯電法人說明會雖釋出第1季產能利用率降至7成，但股價以利空出盡解讀，今天收在45.95元，上揚2.34%。

蘋果光學鏡頭供應商大立光暫時擺脫法說會對全球手機出貨量悲觀的利空，今天收在2075元，上漲1.22%；鴻海以平盤98.1元作收。

回顧台股虎年表現，台股於2022年自1月5日盤中創下18619.61點歷史高點後回檔修正，至農曆牛年封關為17674.4點；2月24日爆發俄烏戰爭，再因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變種病毒疫情席捲台灣，以及美國聯準會（Fed）在去年6、7、9、11月連續第4度宣布升息3碼，加上美中科技戰升溫，美國限制晶片設備銷中，引爆台積電股價重挫，台股指數直直落。

台股去年7月12日盤中跌破萬四整數關卡，國安基金當天晚間召開臨時委員會授權第8度進場護盤，也是國安基金首次在加權指數萬點以上進場護盤。

國安基金去年7月13日進場後，台股8月一度站回萬五關卡；不過在美國聯準會鷹派升息下，台股9月26日收在13778.19點，跌破國安基金防線；10月25日跌至12629.48點虎年低點後，呈現長達1個月逾2500點的跌深反彈，在去年12月1日攻至15152.38點波段高點；至今天虎年封關14932.93點，全年重跌2741.47點，創2009年以來最慘表現。

群益投顧分析師廖健佑接受電訪表示，農曆年長假期間美股有特斯拉、英特爾等財報公布，蘋果在農曆年後才公布財報，投資人須持續關注產業趨勢。

廖健佑指出，因近日美元貶值，資金回流亞洲，外資連續買超台股，在人民幣、日圓升值情況下，日本央行的會議動向將成為重要指標。（編輯：張良知、楊凱翔）1120117