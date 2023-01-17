台股全年重挫逾15% 虎年每名股民賠67萬
2023/1/17 15:26（1/17 15:45 更新）
台股17日農曆虎年封關，收在14900點之上。（中央社檔案照片）
（中央社記者潘智義台北17日電）台股今天農曆虎年封關，小跌開出，但尾盤翻紅，收在14900點之上；虎年一共下跌2741.47點，為2009年農曆年封關以來最大跌點，跌幅15.51%，平均每名股民約賠新台幣67萬元。
加權指數終場收在14932.93點，小漲5.92點，漲幅0.04%，成交值縮至新台幣1506.34億元，8大類股僅機電、食品類股收黑。
相較牛年封關日上市公司總市值為54兆7975.06億元，今天虎年封關日上市公司市值減少約8.08兆元。
虎年封關日市場氣氛樂觀，甚至原本有法人預期台股有機會挑戰萬五，但結果卻是開低，跌勢不重但一度跌破14900點，隨後跌勢收斂，並在收盤翻紅。（編輯：楊凱翔）1110117
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