台股全年重挫逾15% 虎年每名股民賠67萬

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（中央社記者潘智義台北17日電）台股今天農曆虎年封關，小跌開出，但尾盤翻紅，收在14900點之上；虎年一共下跌2741.47點，為2009年農曆年封關以來最大跌點，跌幅15.51%，平均每名股民約賠新台幣67萬元。

加權指數終場收在14932.93點，小漲5.92點，漲幅0.04%，成交值縮至新台幣1506.34億元，8大類股僅機電、食品類股收黑。

相較牛年封關日上市公司總市值為54兆7975.06億元，今天虎年封關日上市公司市值減少約8.08兆元。

虎年封關日市場氣氛樂觀，甚至原本有法人預期台股有機會挑戰萬五，但結果卻是開低，跌勢不重但一度跌破14900點，隨後跌勢收斂，並在收盤翻紅。（編輯：楊凱翔）1110117