金管會判斷防疫險理賠金失準？ 保險局駁媒體誤解

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（中央社記者謝方娪台北31日電）有媒體批評金管會起初估算防疫險僅新台幣400億元理賠，如今理賠巨災上看2400億元，顯示主管機關判斷失準。金管會保險局今天澄清，從未提過確切預估數字，媒體誤解。

自由時報評論指出，金管會忽視防疫保單存在高道德風險的現實，起初以15%染疫率估算出僅400億元理賠，如今染疫率超過4成、理賠率達9成，回頭來看，理賠巨災上看2400億元，這就是判斷失準、很難自圓其說。

金管會保險局副局長林志憲今天在例行記者會澄清，所謂「400億元理賠」是2022年5月立法委員於立法院財委會所提出的數字，金管會當時回應，可能理賠金額會比400億元高，但理賠是動態的，因此金管會無法回應明確數字。

林志憲指出，事實上，當時許多媒體均有報導此事，今天報載內容可能有些誤解。

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回顧2022年5月23日，國民黨立委賴士葆當時於立法院財委會質詢指出，若以2022年至目前為止有效防疫保單760萬件，確診率15%、平均每件理賠3.6萬元推算，防疫保單可能理賠總曝險金額恐怕高達410億元。

金管會主委黃天牧答詢時直言，金管會內部估計高於410億元；當賴士葆追問金管會實際估計值高多少，黃天牧強調，估計要看假設前提，每日新增確診人數持續變動，防疫保單理賠估計數字也會動態變化，從監理機關角度，不確定的數字不適合對外說明。（編輯：潘羿菁）1120131