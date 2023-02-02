信邦1月營收雙增 第1季有望挑戰同期高

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（中央社記者韓婷婷台北2日電）電子零組件廠商信邦 表示，1月雖然工作天數少，但在醫療、汽車、綠能及工業應用等產業銷售成長的帶動下，合併營收新台幣27.56億元，年增17.12%、月增4.16%，為歷年同期高 點，今年第1季有望挑戰歷年同期新高。

信邦表示，1月因中國大陸農曆假期，實際工作天數較去年同期少一週，但營收表現上，卻較去年同期成長17.12%，主要因長期耕耘客戶及充分掌握客戶端的需求，於第4季產業淡季時，將農曆假期所產生的產能缺口，提前安排於第4季生產，在新年度的開始，將客戶端去年盤點遞延的出貨及農曆假期間生產的需求，集中於1月的前2週出貨。

從各產業別表現觀察，醫療產業1月出貨年成長13.62%、月成長23.24%；汽車產業年成長76.22%、月成長1.53%；綠能產業年成長34.66%、月成長2.06%；工業應用產業年成長13.15%、月成長29.39%；通訊及電子週邊產業，因屬產業淡季及整體產業需求下滑，年減24.88%、月減22.60%。

產品別銷售比重，連接線組生產銷售占82.20%；連接器及零組件銷售占17.80%。

在產業別的銷售分布，綠能及節能產業占29.12%；工業應用產業占26.95%；汽車產業占19.02%；通訊及電子週邊產業占16.01%；醫療及健康照護產業占8.90%。（編輯：趙蔚蘭）1120202