天鈺1月營收探27個月低 義隆電攀4個月高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹2日電）IC設計廠天鈺及義隆電1月營收表現不同調，天鈺1月營收創27個月低，義隆電則創4個月高。

受農曆年長假、工作天數少影響，面板驅動IC廠天鈺自結1月營收新台幣11.45億元，月減19.32%、年減43.79%，為109年11月來新低水準。

觸控晶片廠義隆電在客戶提前備貨下，1月營收攀高至8.15億元，月增37.41%，並為4個月新高；因整體筆記型電腦市場需求依然疲軟，義隆電1月營收年減39.02%。

義隆電表示，去年筆記型電腦累計出貨量減少近2成，至1.9億台，因消費電子支出受通膨排擠，企業需求也因總體需求疲弱而縮減，預期今年筆記型電腦出貨量恐再減少約1成。

面對短期營運挑戰，義隆電強調，將持續致力質的提升，透過硬體規格升級，增加產品價值，使每台筆記型電腦的產值貢獻維持向上趨勢。

義隆電表示，產品與應用觸角也將不斷延伸，積極投入車用電子、折疊式手機、生物辨識智慧卡、mini/micro LED顯示與先進駕駛行為輔助系統解決方案（ADAS）等領域，建構中長期營運與獲利成長的動能。（編輯：張均懋）1120202