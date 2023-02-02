造市優質低流動股票 新增ESG條件交易量增2倍

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（中央社記者潘智義台北2日電）台灣證券交易所今天表示，為提升優質低流動性股票交易量能，除依獲利、成交量、週轉率、配息等條件，篩選多元產業優質低流動性股，去年下半年新增ESG條件，成交量較上半年增2倍。

證交所發布新聞稿指出，造市制度納入ESG（環境、社會責任、公司治理）元素作為篩選條件之一，也制定獎勵措施，給予造市商造市優質ESG股票獎勵；自去年7月1日起實施，回顧截至去年底實施後6個月期間，證券商篩選標的股票日均成交值相較實施前6個月，成長超過2倍，表現明顯優於整體市場。

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證交所說明，為提升優質低流動股票成交量，目前已有8家證券自營商申請擔任股票造市者、1家證券自營商擔任交易獎勵參與者，盼經由證券自營商積極參與造市及買賣，活絡相關股票交易量能。

證交所解釋，股票造市制度主要在於使有交易意願的投資人，可藉由造市者提供的委託報價增加成交機會；至個別股票能否成功吸引投資人青睞，仍取決於其營運表現、產業前景、題材性及投資需求因素。（編輯：蘇志宗）1120202