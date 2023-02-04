新台幣補班日獨家開市 量縮重貶1.8角收29.9元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北4日電）新台幣匯市今天獨家開市，受到美元強彈影響，新台幣兌美元今天收盤收29.9元，重貶1.8角，連續2個交易日貶值，不過交投冷清，台北及元太外匯市場總成交金額僅2.505億美元。

美國1月非農就業數據超乎預期，顯示就業市場依舊強勁，可望支撐美國聯準會的升息步調，美元指數短線急衝，一度站上103。

新台幣匯市今天補班日獨家開市，受到美元強彈影響，美元買盤湧現，新台幣開盤旋即重貶，開盤價為29.86元，最高29.86元、最低29.90元。

新台幣匯率本週兔年開紅盤以來，熱錢大舉湧入，推動新台幣升破30元整數大關，直到昨天美元反彈才終止連4升，轉為小幅走貶；不過和其他亞幣相比，新台幣仍相對有撐。

外匯交易員分析，原先市場樂觀看待美國聯準會態度轉鴿，如今強勁就業表現給予聯準會升息空間，是否將扭轉市場預期，成為後續關注重點；接下來美元走勢以及外資動向將牽動台灣股匯市發展。（編輯：張均懋）1120204