義联林義守：鋼鐵景氣去年第4季是低點 今年相對穩定

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義联集團3日舉辦集團新春聯誼晚宴，談到鋼鐵產業景氣，創辦人林義守接受媒體採訪時表示，鋼鐵業2022年第4季已是低點，2023年會比較穩定。中央社記者賴言曦攝 112年2月3日

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（中央社記者賴言曦高雄3日電）義联集團今天舉辦集團新春聯誼晚宴，談到鋼鐵產業景氣，創辦人林義守受訪時表示，鋼鐵業去年第4季已是低點，今年會比較穩定，其中，不鏽鋼已先行好轉，碳鋼今年1月開始也轉趨穩定。

林義守表示，去年鋼鐵產業表現不錯，但下半年起反轉，不鏽鋼、碳鋼、原料價格大概走跌3成左右，侵蝕上半年獲利，但目前不鏽鋼市況已先行好轉，碳鋼雖然比較慢，但今年1月、2月也開始趨於穩定。

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針對政府打炒房政策對鋼鐵市場的影響，林義守坦言，房地產市況他無法分析，但集團做的鋼鐵9成是用在消費性產品上，跟建築關聯不太大，但景氣好，建築產業就會好，對鋼鐵業景氣還是有幫助。

林義守表示，目前全球仍充滿不少不確定性，持續影響國際經濟發展，台灣人口少子化及超高齡現象也對社會發展造成嚴重衝擊，為因應缺工，義联集團積極發展設備自動化和智慧製造，並加強人員訓練，並透過發展特色教育，培養社會未來所需的人才。（編輯：趙蔚蘭）1120203