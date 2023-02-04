建商公會估今年房市成交量恐腰斬 籲鬆綁土融管制

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（中央社記者賴言曦台北4日電）中華民國不動產開發公會全聯會理事長楊玉全今天表示，平均地權條例修法通過，今年房地產景氣必然萎縮，預計今年新成交量可能會較2022年減半；未來建商在土地融資方面將遇到5大問題，呼籲政府鬆綁土融管制。

不動產開發公會全聯會今天舉辦新春媒體交流會，楊玉全表示，2022年房地產市況不佳，年底立法院三讀通過平均地權條例修法，房地產景氣進一步下滑，預估今年上半年房地產成交量萎縮會較嚴重，主因是投資客減少，自住客則因看跌房價而觀望，整體市況要下半年才會比較有希望。

楊玉全預估，今年新成交量可能會較去年減半，但實際還是要看今年新成交量到底有幾戶才會準。

針對市況衰退，楊玉全指出，對中小型建商影響最大，尤其是土地融資方面將遇到5大問題。第1個問題是現行規定建商土地融資最多只能貸到5成，其中1成還要等動工才能核撥，等於建商購地至少要準備6成以上自有資金。

第2個是目前土融要求18個月內要動工，但建案從購地至取得建照開始動工，都要經過許多冗長的行政程序，如果再涉及都市計畫變更、都市設計審議、環境影響評估等事項，18個月內動工不易。

第3個是如果建商沒有在一定期限內動工，銀行就要逐步收回貸款，讓中小型建商資金吃緊，成本增加。

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第4個為中央銀行限制土融最多貸至5成，但之前已核貸舊案超過央行新規定5成者，若要展延，原貸款成數最長只給1年的調整期，若未動工即須償還成數差額，導致建商原本規劃之財務計畫驟然出現缺口，嚴重衝擊正常營運計畫。

第5個是中小型建商目前的融資條件劣於大型集團建商，利率皆較大型建商高出2碼（1碼是0.25個百分點）以上，貸放成數也比大型建商少1成，並要求自籌資金需全數到位，這樣的金融政策等於讓大型集團建商在市場上享有融資優勢逐漸寡占化，除了不利競爭，也減少消費者議價或選擇產品的空間。（編輯：楊蘭軒）1120204