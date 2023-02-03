去年12月景氣燈號續亮第2顆藍燈 經濟依舊疲弱低迷

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國發會3日公布去年12月景氣燈號，綜合判斷分數為12分，分數跟去年11月持平，連續2個月亮出代表「景氣低迷」的藍燈。圖為民眾在台北三創生活園區選購商品。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇思云台北3日電）國發會今天公布去年12月景氣燈號，受到終端需求疲軟、產業鏈持續調整庫存等影響， 景氣燈號 景氣燈號小百科 根據國家發展委員會，景氣對策信號各燈號之解讀意義如下： 紅燈： 景氣熱絡

景氣熱絡 黃紅燈： 注意性燈號，宜密切觀察後續景氣是否轉向

注意性燈號，宜密切觀察後續景氣是否轉向 綠燈： 當前景氣穩定

當前景氣穩定 黃藍燈： 注意性燈號，宜密切觀察後續景氣是否轉向

注意性燈號，宜密切觀察後續景氣是否轉向 藍燈：景氣低迷 看更多 關閉 綜合判斷分數12分，與去年11月持平，連續第2個月亮出代表「景氣低迷」的藍燈。

國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，藍燈代表景氣低迷，經濟疲弱。全球經濟受通膨及升息衝擊，成長動能轉弱，終端市場需求趨疲，加以產業鏈持續進行庫存調整，導致去年12月貿易、生產、金融、信心等指標仍疲弱，不過內需則相對保持穩定。

吳明蕙表示，領先指標部分連續13個月下降，累計跌幅8.1%，同時指標連續10個月下降，累計跌幅為12.1%。雖然景氣、領先指標仍呈下跌，但可以看到近期領先指標的跌幅縮小，希望這個情勢持續下去，景氣就有機會好轉。

觀察景氣燈號9項構成項目中，批發、零售及餐飲業營業額由藍燈轉呈黃藍燈，分數增加1分，機械及電機設備進口值由綠燈轉呈黃藍燈，分數減少1分；其餘7項燈號不變。

吳明蕙解釋，批發零售餐飲等內需產業，受惠於防疫措施鬆綁，經濟活動逐漸恢復正常，像是企業舉行尾牙、去年底有跨年等節慶商機、春節提前採買等需求，都有助於提升零售與餐飲業表現。機械設備進口值下滑，主要是出口表現不佳，因此也影響電子零組件進口需求減弱。

至於經濟何時可能觸底回升，吳明蕙表示，領先指標還在下跌，止跌回升還需要一段時間。根據主計總處預測，台灣上半年出口表現沒那麼好，下半年可能慢慢改善，但後續包括中國經濟狀況、美國跟歐元區物價跟通膨等，都還有不確定性因素，很難確切說經濟何時觸底回升。

不過，吳明蕙指出，從幾個指標來看，像是製造業營業氣候測驗點跟台灣製造業採購經理人指數（PMI），廠商對未來景氣逐漸看好比例也有慢慢修正往上，景氣也許有機會更早一點復甦。（編輯：林淑媛）1120203