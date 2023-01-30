1月消費者信心終止連4跌 學者：出口低迷經濟仍悲觀

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（中央社記者潘姿羽台北30日電）中央大學台灣經濟發展研究中心今天公布1月消費者信心指數（CCI）為59.73點，終止連4跌；不過學者指出，這是年節效應的短期影響，出口低迷的壓力還在，經濟前景依舊悲觀。

1月消費者信心指數為59.73點，和去年12月相比，上升0.61點；CCI的6個分項指標中，購買耐久財、國內經濟景氣、家庭經濟狀況、就業機會、投資股市時機等5項指標上升，僅物價水準指標下降。

這次上升幅度最多的指標是「未來半年國內經濟景氣」，調查結果為76.85點、月增1.25點；升幅第2的指標是「未來半年家庭經濟狀況」，調查結果為71.75點，較去年12月上升0.85點。

相較於前幾個月消費信心走疲，1月CCI總指數和分項指標多呈回升，不過中央大學台經中心執行長吳大任提醒，不宜以景氣好轉解讀，指標是因農曆春節將至，大家出門消費、遊玩，營造出內需升溫的情況，但這是、短期現象。

「經濟最大的隱憂在出口」，吳大任直言，去年美國聯準會激進升息的影響還在發酵，通膨與升息夾擊之下，全球需求萎縮，將進一步衝擊台灣出口，對家庭經濟、企業投資的衝擊會持續累積。

儘管美國聯準會已放慢升息腳步，吳大任表示，只要升息方向不變或僅停止升息，在沒有降息之前，消費很難回升，「出口挑戰會愈來愈大，今年上半年台灣經濟要有好的表現不容易，只能靜待美國貨幣政策轉向」。

值得注意的是，1月「未來半年購買耐久性財貨時機」為100.6點，上升0.7點，由於指數回升至100之上，絕對水準從原本的「偏向悲觀」轉為「偏向樂觀」；中央大學台經中心與台灣房屋合作編列的「購買房地產時機」指標，也上升0.6點、調查結果為101點。

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吳大任認為，有打炒房殺手鐧之稱的平均地權條例三讀通過，信心指標卻回升，可能因為政策不溯及既往，被認為打房效果影響有限；如果接下來兩三個月，指標維持同樣趨勢，意味市場解讀為「利空出盡」，必須密切關注。

1月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為112年1月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2900名台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。（編輯：林淑媛）1120130