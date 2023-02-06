經部：台灣輪椅類輔具出口金額 連2年雙位數成長

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（中央社記者蘇思云台北6日電）經濟部表示，台灣目前是全球輪椅類輔具第3大出口國，111年出口金額達1億2683萬美元，年增11.2%，繼110年成長17.3%，是連2年雙位數成長，輪椅類輔具的零附件則突破9600萬美元，創歷史新高。

輪椅類輔具包括電動及手動輪椅、電動代步車，提供行動不便者代步使用，人口高齡化趨勢也帶動相關輔具需求。

經濟部今天透過新聞稿指出，台灣輪椅類輔具主要外銷美、歐，最大市場美國、第二大市場英國合計出口占比逾5成，去年出口都呈雙位數成長；輪椅類輔具零附件對美國出口2212萬美元再寫新高。

以美國進口市場來看，111年截至11月台灣輪椅類輔具穩居美國進口排名第4，美國自台灣進口成長7成，其零附件自台灣進口比重上升，台灣超越加拿大位居第2，進口金額年增31.1%。

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經濟部表示，台廠研發製造的輪椅類輔具貼近使用者需要，也滿足家人照護需求，例如，座椅設計可以隨使用者身型調整，對於整車及零組件的品管嚴格把關，確保輪椅防撞等安全性。

經濟部指出，近年台廠投入輪椅支架的輕量化開發，也有業者將行動輔具結合物聯網技術，使用體驗回饋給廠商，提供維護和功能改善建議。廠商持續推出新車型，貿易局積極協助廠商參展搶攻國際商機，希望嘉惠更多失能人士和銀髮族。（編輯：潘羿菁）1120206