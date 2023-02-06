3大科學園區去年營業額 吳政忠：應有破4兆

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（中央社記者張璦台北6日電）國科會主委吳政忠今天表示，3大科學園區2022年營業額應有突破新台幣4兆元，雖然今年應會「下來一些」，但比起其他產業，園區裡占比高的半導體、電子業，相對樂觀。

國科會第3次委員會議今天登場，會中針對「113年度政府科技發展重點政策」、「資安產業發展規劃」以及「110年全國科技動態調查」進行說明。

針對明年科技施政，吳政忠表示，除持續實踐5+2產業創新及6大核心戰略產業等科技項目發展外，將擴大投入新興科技，在半導體、量子、太空、淨零碳排、高齡科技及6G等關鍵議題整合上，攜手各部會超前布局重點科技項目。

吳政忠表示，行政院長陳建仁之前是國科會主委，對於科技發展和重要性應非常了解，目前還沒有機會跟陳建仁單獨報告科技發展和國科會未來需求，近期會向他報告科技布局以及需要的科技預算，相信會獲得全力支持。

媒體提問，美國科技業裁員，傳言很多台灣製造業面臨庫存太多、沒訂單的問題，是否影響台灣3大科學園區目標。

吳政忠指出，去年3大科學園區營業額應該有超過4兆元，「雖然說今年會有一些些下來」，但基本上，園區半導體業占比大，半導體、電子產業應比其他產業相對樂觀，雖有一些「瓶頸」，眾人會攜手努力。

國科會產學及園區業務處官員表示，3大科學園區營業額截至去年10月申報數字，初估是可望達到全年「破4兆」目標，確切數字還在統計中，之後會對外公布。（編輯：蘇志宗）1120206