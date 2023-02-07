1月對中港出口衰退33.5% 近14年最深跌幅
2023/2/7 21:01
（中央社記者張璦台北7日電）台灣1月對中國與香港出口衰退33.5%、寫將近14年最深跌幅，財政部統計處今天表示，光是對中港出口縮水的部分，就占總出口減幅達6成以上，中國解封復工的正面效應仍未顯現。
財政部今天公布1月海關進出口貿易初步統計，1月出口315.1億美元、為110年3月以來最低水準，年減21.2%、寫將近13年半最深跌幅；主要市場方面，對中國與香港、東協、美國出口同步挫低，對日本、歐洲微幅成長。
財政部統計處長蔡美娜表示，1月台灣對中國與香港出口僅104.4億美元、年減33.5%，創民國98年5月以來最深跌幅；其中，電子零組件衰退28.9%、資通與視聽產品衰退37.4%、塑橡膠及其製品大減57.4%、光學器材年減46.3%。
光是對中港出口萎縮，就影響總出口年減幅度達13個百分點或逾6成，蔡美娜指出，判斷可能是中國COVID-19防疫政策鬆綁初期，復工狀況還不是十分順暢，正向效應未顯現。
蔡美娜表示，1月對歐洲出口36.1億美元，寫歷年同月新高，年增2.5%，主要受惠資通與視聽產品成長27.8%，以及增補柴油庫存需求上升。對日本出口27.5億美元，也創歷年同月最高水準，年增3.1%，其中電子零組件出貨激增45.7%。
由於1月五大市場出現明顯消長，蔡美娜指出，對中港出口占總出口比重下滑到33.1%，為14年同期最低，比去年同月下降6.2個百分點；對美國出口比重則上升到17%，是20年來同月新高點，罕見地超車東協的比重15.8%。
1月對日本出口占總出口比重為8.7%、對歐洲占比11.5%，雙雙創下14年同期最高。（編輯：張均懋）1120207
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