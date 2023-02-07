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財部估首季出口衰退約1成續築底 短期難見回升

2023/2/7 20:04（2/7 21:02 更新）
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財政部7日公布1月出口315.1億美元，年減幅度擴大至21.2%、連5黑；主力貨品電子零組件出口連3黑、衰退20.1%。圖為高雄港區貨櫃。中央社記者董俊志攝 112年2月7日
財政部7日公布1月出口315.1億美元，年減幅度擴大至21.2%、連5黑；主力貨品電子零組件出口連3黑、衰退20.1%。圖為高雄港區貨櫃。中央社記者董俊志攝 112年2月7日
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（中央社記者張璦台北7日電）出口何時迎春燕，財政部統計處長蔡美娜今天表示，在通膨、疫情與美中科技戰風險等不利因素下，今年全球經濟低緩成長格局並未改變，台灣首季出口將持續築底，年減幅度可能約達1成，主計總處估計下半年才有機會轉正，與業界看法不謀而合。

財政部今天公布1月海關進出口貿易初步統計，1月出口315.1億美元、為110年3月以來最低水準，年減21.2%、寫近13年半最深跌幅。

1月出口呈現連續5個月負成長，不過，國際貨幣基金（IMF）日前微幅上修今年全球經濟成長率至2.9%，蔡美娜表示，景氣預估不像先前那麼悲觀，且隨COVID-19防疫政策鬆綁，能源市場回穩，中國、歐元區的最新採購經理人指數也傳出正面訊息。

蔡美娜分析，雖然高效能運算、資料中心、車用電子等新興應用及數位轉型，長期商機還是看好，但通膨、升息、COVID-19疫情、俄烏戰爭與美中科技戰風險仍存在，今年國際經濟邁向「低緩成長」，這一根本架構未改變，短期內出口表現不易明顯回升。

蔡美娜表示，今年第1季出口應會延續去年第4季收縮態勢，持續築底，衰退幅度不排除擴大至約1成。

出口頹勢何時可望出現轉折，蔡美娜指出，按照主計總處先前預測，上半年出口仍為負成長，下半年才有機會轉正，呼應業界釋放的訊息，比如台積電法說會提及客戶庫存調整等，需求可望於下半年穩健回升。

同時，她表示，聯電認為第1、2季訂單能見度偏低，但景氣可能在上半年落底，友達等光學器材廠商方面，認為目前總體經濟未好轉、終端需求還不是那麼熱絡，不過庫存可能在第2季調整到比較合理的空間；整體看起來，全年外貿表現要寄望下半年。（編輯：張均懋）1120207

#蔡美娜
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蔡美娜
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