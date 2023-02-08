默克高雄半導體科技園區動土 陳其邁：供應鏈更完整

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德商默克（Merck）8日在南部科學園區高雄園區的新廠預定地舉行「默克高雄半導體科技園區」動土典禮，高雄市長陳其邁（右8）、經濟部長王美花（右9）等人出席。中央社記者蔡孟妤攝 112年2月8日

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（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）默克高雄半導體科技園區今天動土，高雄市長陳其邁表示，默克是全球半導體材料的頂尖廠商，落地高雄投資設廠，可讓半導體供應鏈更加完整，並有助南部半導體S廊帶形成完整生態系。

德商默克（Merck）今天在南部科學園區高雄園區的新廠預定地舉行「默克高雄半導體科技園區」動土典禮，陳其邁及經濟部長王美花等人出席。

陳其邁表示，默克是全球半導體材料頂尖廠商，在高雄建廠，可讓半導體供應鏈更加完整，也有助南部半導體S廊帶形成完整生態系，感謝默克持續投資、看好高雄。

對於科技廠商的用水需求，陳其邁說，高雄再生水廠可供高科技廠商用水，很多高科技廠商也指定要用再生綠電或再生水，這也是國際供應鏈的標準，市府會配合廠商建廠時，同步考量如何兼顧環境永續。

王美花致詞表示，默克近年持續在台灣投資，今天這個投資案，其實全球好幾個城市都在搶，她曾問台積電，「把默克找來好不好？」台積電回說「一定要來！」

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王美花說，台灣的半導體製造全球領先，但製造先端要有材料和設備，默克在材料方面是全球領先，台灣將是默克最好的合作夥伴。默克在台灣投資後，會幫助台灣半導體供應鏈形成更好的生態系，期待創造互相進步、雙贏的良性循環。

默克新聞稿指出，默克高雄半導體科技園區占地15公頃，屬於默克「向上進擊」投資計畫的第二階段，也是默克全球首座大型半導體材料科技園區，將引進半導體先進製程中關鍵的薄膜、圖形化、特殊氣體等技術領域多條產線，園區預計在2025年開始陸續落成，將在高雄創造超過400個就業機會。（編輯：黃世雅）1120208