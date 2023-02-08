譜瑞-KY受惠急單 首季營收可望成長3%

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（中央社記者張建中新竹8日電）高速傳輸介面晶片廠譜瑞-KY去年稅後淨利1億6725萬美元，年減10.77%，每股純益2.09美元（約新台幣61.35元）。受惠高速及面板相關產品急單湧入，譜瑞-KY今年第1季營收可望季增3%。

譜瑞-KY下午舉行線上法人說明會，公布去年第4季營運結果。譜瑞-KY第4季營收1億145萬美元，季減32.83%，稅後淨利1448萬美元，季減55.62%，每股純益0.18美元，約新台幣5.67元。

譜瑞-KY去年總營收6億7992萬美元，年減4.82%，稅後淨利1億6725萬美元，年減10.77%，每股純益2.09美元（約新台幣61.35元）。

展望未來，譜瑞-KY預期，第1季營收將約9000萬至1.05億美元，有機會季增3%，毛利率約43%至47%。譜瑞-KY董事長趙捷表示，高速及面板相關產品有急單湧入。

譜瑞-KY去年底存貨金額達1.45億美元（約新台幣44.68億元），趙捷說，隨著晶圓產出顯著減少，加上營收成長，預期第1季末存貨可望回復至正常水位。（編輯：楊凱翔）1120208