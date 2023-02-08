台灣5G普及率落後？NCC：考量釋照時間毫不遜色

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（中央社記者蘇思云台北8日電）外界質疑台灣5G服務普及率落後，NCC表示，根據全球行動通訊系統協會（GSMA）去年底資料，韓國5G普及率53%，日本41.85%、台灣35.31%，考量整體釋照時間，台灣5G普及率相較之下毫不遜色。

根據國家通訊傳播委員會（NCC）截至去年11月資料，台灣5G用戶數為654萬戶，外界關注台灣5G普及率進度是否落後。

NCC副主委暨發言人翁柏宗今天在例行記者會上表示，應把釋照時間綜合考量，如果比照鄰近國家5G頻譜釋照時間，韓國5G頻譜2018年6月釋照、日本2019年4月釋照、台灣釋照在2020年1月完成。

翁柏宗表示，根據全球行動通訊系統協會（GSMA）去年底資料，5G普及率為韓國53%、日本41.85%、台灣35.31%，考量各自釋照時間，台灣的普及率毫不遜色。

針對5G應用，翁柏宗表示，5G通訊具備超高速、低延遲、大頻寬等特色，不只個人使用，更多的是提供企業進行數位轉型。5G對消費端方面，台灣跟其他國家相比毫不遜色，但對企業端部分，確實很多傳統企業還不清楚5G服務如何使用，電信業者也不清楚其他產業的生產流程。

翁柏宗指出，數位轉型過程中，ICT業者要結合產業端營運的專業知識，電信業者可以結合產業鏈各方，打造數位生態系，才能在傳統數位轉型過程中，扮演關鍵角色。

對於台灣5G服務，翁柏宗表示，第一步要先提升5G涵蓋，因此NCC前2年也有透過前瞻基礎建設計畫，讓業者基地台建設加速加量，目前5G涵蓋率達95%，後續需衝刺應用面，去年8月後部分業務也移撥到數位發展部。（編輯：楊蘭軒）1120208