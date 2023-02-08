研調：庫存去化慢 全球筆電首季出貨估減18%

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（中央社記者吳家豪台北8日電）DIGITIMES研究中心今天發布筆記型電腦產業報告指出，由於通路庫存去化緩慢、需求未見曙光，今年第1季全球筆電出貨預估將季減18%。

DIGITIMES研究中心透過新聞稿說，全球通貨膨脹與升息帶來的經濟風暴，重擊傳統節慶旺季需求；除了通路庫存消化緩慢，商務巿場也呈現顯著衰退，導致品牌出貨重踩煞車。2022年第4季全球筆電出貨季減16%，相較2021年同期衰退超過4成。

DIGITIMES研究中心蕭聖倫觀察，2023年第1季預期歐美等國家步入經濟衰退，且品牌通路庫存仍無法回到正常水準，淡季筆電出貨季減幅度恐擴大。

根據DIGITIMES研究中心的資料，2023年第1季前6大筆電品牌出貨皆將繼續季減，龍頭業者聯想（Lenovo）通路庫存達6週以上，且主要巿場歐洲及中國前景不佳，預期出貨季減15%以上。

筆電品牌第2名惠普（HP）去年第4季雖有少量訂單回補，但整體通路庫存也高，今年第1季出貨相當保守，季減幅度恐超過2成；第3名戴爾（Dell）去年第4季商務巿場表現不如預期，出貨已處較低基期，今年第1季衰退幅度可望維持在1成左右。

DIGITIMES研究中心分析，筆電品牌第4名蘋果（Apple）今年第1季需求恐顯著衰退，蘋果雖推出新一代高階機種，但除了規格之外無顯著更新，多數國家更上調售價，將降低產品吸引力。

第5名華碩與第6名宏碁因去年第4季大力去化通路庫存並減少出貨，預期今年第1季出貨季減幅度將放緩。

蕭聖倫指出，台灣主要筆電代工廠今年第1季出貨也未見起色。其中，緯創因大客戶戴爾增加商務機種釋單，出貨季減幅度相對較小，市場占比可望明顯提升。（編輯：張良知）1120208