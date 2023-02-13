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核二2號機將除役 經部：台電已調整歲修期程確保供電穩定

2023/2/13 20:22（2/13 21:14 更新）
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圖為核二廠外觀。（圖取自台電網頁taipower.com.tw）
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（中央社記者曾智怡台北13日電）針對在野黨憂心核二2號機將在3月除役，今夏供電不穩，經濟部表示，台電已調整歲修時間因應，5月底前至少有4座主要機組上線供電，加上大潭8號機、通霄小型機組，新增裝置容量大於核二2號機，可持續確保供電穩定。

國民黨團今天召開「蔡政府能源政策何去何從？」記者會，關注核二2號機將在3月停機除役，但大潭8號機工程進度不如預期，憂心今夏供電不穩，並檢視政府能源政策。

經濟部能源局發布新聞稿表示，台灣目前仍有核電運轉，並且依照「核子反應器設施管制法」規定，規劃既有核電廠運轉至使用年限。

經濟部指出，核二1號機因燃料池滿，無法興建乾貯設施，只好提早停機；未來2號機也會面臨停機後，因無空間、用過核廢料無法取出反應爐的問題，顯見新北市政府的反對、地方民意的看法，對核電使用、尤其是核廢料議題的高度爭議，非常需要中央地方共同合作、解決。

經濟部強調，台電規劃今年歲修期程時，已將核二2號機停機的時程計算進去，考量去年下半年、今年上半年用電需求較低，為因應下半年景氣復甦機率，相關歲修甚至提早，預計5月底前，包括協和4號機、通霄3號機、台中7號機、南部3號機等歲修均會結束、陸續加入供電。

同時，今年也新增通霄小型機組及大潭8號機，合計130萬瓩上線運轉外，大於停機的核電機組裝置量；另外，再生能源持續併網，搭配高水位慣常水力操作，夜間抽蓄水力調節，以及需求面管理措施方案施行，可確保供電穩定。

至於天然氣存量一事，經濟部指出，目前國內天然氣存量為11天、高於法定存量，且中油公司自多國採購氣源、多重運送路線；各界關注去年中國軍演時的能源安全，而彼時各項船運也如常進行，並無異常。（編輯：林興盟）1120213

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