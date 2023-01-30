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核二2號機3月將停機 台電擬於今夏前調度大潭8號機

2023/1/30 17:46（1/30 18:13 更新）
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圖為核二廠外觀。（圖取自台電網頁taipower.com.tw）
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（中央社記者曾智怡台北30日電）核二2號機將在3月停機除役，且大潭8號機工程進度不如預期，外界憂心今夏供電不穩。台電代理董事長曾文生今天表示，電力調度都是前一年即開始規劃，大潭8號機預計夏天來臨前可接受調度，已做最好安排，確保供電穩定。

台電下午舉辦「綠動啟航 兔躍新程」2023年新春團拜活動，曾文生表示，台電今年將藉由機組更新改建、強化電網韌性、智慧發電與調度、需求面管理及儲能系統運作共同確保供電穩定，也將協同政府、產業與社會大眾，從電力供給、電網及用電需求等三大面向，逐步落實電力淨零排放目標。

針對今夏供電，曾文生接受媒體訪問表示，2021年發生513、517大停電後，電力調度安排即展開彈性規劃，事實上，今夏供電「從一年前就在估算，現在手上都是估18個月後狀況」，今年3月14日核二2號機運轉執照屆期停機，加上大潭8號機工程因疫情因素進度不順，一年前已開始做調度排程，預期今夏正式來臨前可接受調度。

他補充，大潭8號機工程相關人員過年期間都沒休息，「這些都在我們原來預想當中，今年夏天已做最好安排，也可以做到供電穩定」。

台電表示，回顧2022年，用電量隨極端氣候、經濟成長而攀升，尖峰用電量除較2021年增加190萬瓩，更首度突破4000萬瓩大關，於7月炙夏創下4074.8萬瓩歷史新高紀錄。

因應303全國性停電事故，台電去年9月正式啟動「強化電網韌性建設計畫」，10年內將投入5645億元，以「力求分散、持續強固、加強防衛」3大主軸、10大面向，全面提升電網面對突發事故的因應能力。

電源開發方面，台電說明，為落實國家能源轉型並兼顧穩定供電，台電持續推動低碳燃氣機組更新計畫，如大潭電廠8號機、通霄電廠小型發電機組及興達電廠新建燃氣機組皆預計今年加入供電行列。

而台電去年陸續亦與德國西門子、日本三菱等國際大廠簽署技術合作備忘錄，積極推動既有燃氣發電機組「混氫」、燃煤機組「混氨」發電示範。其中，興達電廠混氫5%發電示範計畫即將於2月正式開工動土，往電力淨零排放向前邁進重要一步。（編輯：潘羿菁）1120130

#核二
#台電
#大潭8號機
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