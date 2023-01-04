核四廠擬轉型綜合電力園區 台電持續落實地方溝通

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（中央社記者曾智怡台北4日電）台電規劃將核四廠場址轉型為「綜合電力園區」，設置風電、光電、海洋能示範機組、儲能等設施。經濟部官員表示，根據台電與地方溝通結果，居民普遍都可接受這項規劃，但土地徵收返還問題尚需跨部會協商。

重啟核四公投一年前以「不同意」劃下句點，經濟部官員說明，由於核四場址內已無燃料棒等，原能會認定為「無核能安全疑慮場址」，等於技術法規已非核能電廠，也不再是禁制區及低密度人口區。

過去一年間，台電最大化利用現有設施，「可賣、可用的都先處理」，以減少後續認列虧損，例如部分設施已回賣給美國奇異公司（GE），通用材料也移去其他火力電廠，燃料池格架也已拿至和核二廠使用。同時，核四現有高壓電線、開閉所、變壓器，可供未來直接併聯使用，作為小型變電所等，有助電力調節。

當時台灣興建核電缺乏與地區溝通，經濟部已請台電落實居民溝通，找尋共識方案。官員表示，居民對於此處進行其他能源使用並無反對，但特別關切徵收土地返還問題，因此經濟部也和內政部協商，更換土地使用目的可保留多少土地，也希望採換地方式，返還給地主，以維持綜合電力園區用地完整性。

因國際燃料價格居高不下，台電虧損持續擴大，截至111年11月底，累積虧損達2620億元，負債比率高達94.3%。核四資產認列後，預計衍生2838億元（當初建廠費用）負債，加上鉅額累虧，將呈現「資不抵債」窘狀。

對此，官員表示，核四資產希望朝分年方式認列，雖過去認為按照會計準則分年認列不可行，但因台電是國營公司，信用評等良好，應可透過債務保證的方式達成。

此外，政府出手增資1500億元，將讓台電實收資本額從3304億元提高至4804億元，官員補充，這是因應國際燃料成本高漲，與核四認列「分開來看」。（編輯：潘羿菁）1120104