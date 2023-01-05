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允能風場傳債務危機 20家銀行授信曝險667億

2023/1/5 20:14（1/5 20:26 更新）
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（中央社記者謝方娪台北5日電）天豐新能源允能風場建置一再延宕，如今爆出疑似債務危機，金管會統計至2022年9月底，共8家本國銀行及12家外國銀行參與允能風場聯貸案，授信餘額各達新台幣236億元及430億元。

允能風場分為一期、二期，共設置80支風機，總裝置容量達640MW，但至今只裝設16支風機，進度延宕。受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，離岸風場成本暴增，允能風場近日驚傳債務危機，正和銀行團溝通，設法讓風場順利運作。

金管會銀行局副局長林志吉今天在例行記者會回應媒體提問，他表示，截至2022年9月底止，共20家銀行參與允能風場聯貸案，授信餘額約667億元；其中，8家本國銀行授信餘額236億元、12家外國銀行授信餘額430億元。

林志吉指出，20家銀行對允能風場約667億元授信曝險中，有6成以上有外國信用保證機構的保證額度；若主債務人有債務不履約情形，相關信用保證機構必須跳出來履約。

不過，林志吉強調，此案因工程延誤、有些波折，目前銀行團仍和允能風場進行討論中，還不到「債務協商」程度，此案目前仍屬「正常」，僅是雙方針對還款情形及條件等進行討論；銀行也會依事件發展及資產評估，確實提列備抵呆帳。

外界關注，此案可能創下國內首起離岸風電債務危機，是否可能觸發銀行警鈴，顧慮風險而對綠色授信趨於保守，林志吉表示，政策上有相關引導和期待，不過個別銀行相關授信承作，還是尊重個別銀行考量。

根據金管會統計，2021年底本國銀行對綠能科技產業放款餘額達1兆3846億元，年增2009億元；另2022年11月底，本國銀行對六大核心戰略產業的綠電及再生能源放款達2兆4296億元。

觀察全體銀行業辦理離岸風電融資概況，截至2022年9月底止，全體銀行與7家離岸風電業者完成簽約，融資額度合計3507億元。

林志吉表示，銀行公會授信自律規範已有強化風險管理及內控作業，比如銀行會辦理盡職調查、風險評估、風險分攤機制及貸後管理等。（編輯：潘羿菁）1120105

#林志吉
#金管會銀行局
#允能
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