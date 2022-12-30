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區塊開發唯一本土業者 台亞風能2023年拚浮式風場

2022/12/30 21:43
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（中央社記者曾智怡台北30日電）經濟部今天公布離岸風電區塊開發首期選商結果，台亞風能是唯一獲得風場開發權的本土開發商，獲配容量為400MW。台亞風能表示，將繼續投入2023年的區塊開發及浮動式風電示範案的選商，預計規劃4GW的開發容量。

台亞風能透過新聞稿表示，本次競標結果除彰顯團隊的專業能力與創新能力獲得認可外，也證明台灣本土廠商具有離岸風場開發能力，同時也展現台灣政府穩健逐步達成再生能源發展的企圖心，以及實現2050年淨零碳排願景的決心。

台亞風能董事長呂木琳表示，台亞風能對能夠貢獻及參與台灣離岸風電區塊開發深感榮幸，得標也標誌台亞團隊的努力合作成果獲得外界肯定，公司後續將持續投入2023年的區塊開發第二期競標及浮動式風電示範案的選商。

呂木琳強調，台亞風能後續除將全力支持台灣能源轉型及滿足迫切的再生能源需求外，也會積極與中央及地方政府合作，並加強與地方溝通和深入社群，以及落實區塊開發產業關聯政策、協助本土供應鏈的發展。

台亞風能總經理劉弟勇表示，公司目前已完成全新的專業人才團隊部署，並組成離岸風場全方位發展的經營團隊，帶領台亞風能邁向下一階段。

劉弟勇表示，目前台亞風能正規畫澎湖及苗栗等風場，並已啟動環評相關作業，為投入2023年區塊競標進行準備，同時預計規劃4GW的開發容量，將可為台灣2050年淨零碳排的能源轉型目標做出具體貢獻。（編輯：林興盟）1111230

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