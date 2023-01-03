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導引外銀助攻淨零 金管會修法擬增逾8千億資金活水

2023/1/3 22:19
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（中央社記者謝方娪台北3日電）助攻淨零轉型，金管會修法放寬外銀在台分行發行新台幣金融債券所募集資金可用於永續經濟活動，以2021年底全體外銀在台分行淨值試算，可投入永續經濟活動融資的新台幣金融債發行額度達8495億元。

金管會2022年12月與行政院環保署、經濟部、交通部及內政部等單位共同公告「永續經濟活動認定參考指引」，為利外銀在台分行參與永續經濟活動融資，金管會今天進一步公布「外國銀行在台分行發行新台幣金融債券辦法」第2條及第4條修正草案，預告期定為60天。

此次修正重點在於金管會放寬外銀在台分行發行新台幣金融債券所募集資金可運用範圍，由現行重大公共建設、離岸風電建設及其他綠能產業建設，擴及於台灣境內符合永續經濟活動認定參考指引的16項一般經濟活動和13項前瞻經濟活動。

同時，為確保外銀在台分行所募集的新台幣金融債券資金用途符合發行目的，金管會增訂外銀在台分行針對資金使用及控管情形等，應建立相關評估查核等管理機制。

金管會銀行局副局長童政彰表示，此次修法主要是回應美國商會「2021年台灣白皮書」及金融總會「2021年金融建言白皮書」建言；法規鬆綁預計可促進外銀在台分行對永續及減碳轉型經濟活動的相關授信融資，進一步鼓勵企業進行減碳轉型。

目前已實際發行新台幣金融債券的外銀在台分行，共法國興業、東方匯理及法國巴黎3家；根據金管會試算，法規鬆綁後，3家外銀在台分行可投入永續經濟活動融資的新台幣金融債發行額度最高達815.06億元。

若以全體外銀在台分行淨值試算，整體外銀在台分行可投入永續經濟活動融資的新台幣金融債發行額度則達8495億元。（編輯：潘羿菁）1120103

#金管會銀行局
#童政彰
#行政院環保署
童政彰
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