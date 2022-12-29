2030減碳目標提升至24% 工總：難以獨擔之重

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（中央社記者鄭鴻達台北29日電）國發會28日公布淨零轉型「12項關鍵戰略行動計畫」，工總今天指出，原定2030年減碳目標20%已艱鉅，如今提升至24%加減1個百分點，更是「難以獨力承擔之重」，盼政府積極協助產業達標。

工總也表示，台灣太陽光電迄今已連2年未達標，離岸風電也預估無法達標，因此不論是燃煤、燃氣、再生能源還是核能、氫能，都應列入能源結構考量。

國發會28日協同8個相關部會，公布台灣2050淨零路徑階段減碳目標。根據資料，2030年將較2005年（基準年）排放量減24%加減1個百分點。

工總今天透過新聞稿指出， 工總身為地球公民以及全球供應鏈的參與者，產業界瞭解淨零轉型對產業永續經營的重要，肯定政府積極推動2050淨零碳排目標的決心。

不過工總指出，原2030年減碳目標已屬艱鉅，如今目標提高至24加減1個百分點，更是難以獨力承擔之重，盼政府積極提出措施、提供資源，協助產業達成淨零轉型目標。

工總也因此提出4大建議，首先為提升中小企業的減碳意識。工總指出，部分中小企業對淨零碳排，及對於其永續經營重要性的認知仍顯不足，建議政府結合產業公協會及供應鏈中心廠，強化宣導，提升中小企業的減碳意識。

第二，建構中小企業碳盤查能力。工總直言目前台灣碳查證量能不足，工總目前正準備推動相關碳盤查機制，可提供中小企業實施碳盤查的其他選擇，並分擔國內目前查證量能不足的窘境與降低費用，也建議政府補助中小企業碳盤查費用，建構其碳盤查能力。

第三，加大資源，協助製程改善。工總建議，有鑑於明年全球景氣持續低迷、戰爭威脅及通膨壓力尚在，產業界面臨巨大的經營壓力，中小企業對製程改善的投資恐多心有餘而力不足，建議政府加大資源，協助業者進行製程改善。

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第四，加速推動能源轉型。工總指出，根據行動計畫，2030年電力配比為綠能占27%至30%、燃煤20%、燃氣50%為目標，亦即從燃氣、燃煤及綠能「5、3、2」改為「5、2、3」，綠能占比超越燃煤。

不過工總認為，台灣再生能源推動進度不如預期，太陽光電迄今已連2年未達標，離岸風電也預估無法達標，因此工總建議，不論是燃煤、燃氣、再生能源還是核能、氫能，都應列入考量，才能規劃最適切的能源發電結構。（編輯：楊蘭軒）1111229