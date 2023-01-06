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台電估去年節電18億度創5年新高 全台用電小增0.6%

2023/1/6 17:55（1/6 18:16 更新）
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台電6日公布2022年總節電量預計達18億度，創5年新高。圖為電表。（中央社檔案照片）
台電6日公布2022年總節電量預計達18億度，創5年新高。圖為電表。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北6日電）台電今天公布2022年總節電量預計達18億度，較前年成長近2成，創5年新高；總經理王耀庭表示，台電因能源價格上漲導致虧損，若能在電價進行適度反映，對節電會很有助益。

另一方面，全台去年用電量較前年增加14.2億度、增幅僅0.6%，主因基期高且景氣轉低所致。

台電今天舉辦節電成果發表會，公布2022年總節電量預計達18億度，等同於減下90萬公噸的碳排放，也相當於48萬住宅用戶全年用電量。

王耀庭接受媒體訪問表示，去年能有此節電成績，是因節電作為不同於過去較為制式，去年首創節電智慧車，駛進不同社區，讓不同年齡層接觸多元節電方式；同時打造桌遊增加學子黏著度，讓他們了解節電方式，也帶回家和父母分享、一同努力節電。

王耀庭指出，一般企業進行節電，需考量投資成本與回收狀況，回收即是依靠電費節省，現在因電費相對便宜，回收年限時間拉長；台電因能源價格大幅上漲造成虧損，若能在電價上進行適度反映，對節電會非常有幫助。

他舉例，去年7月用電大戶漲電價，可看出部分企業精進用電效率；民生用電部分，使用量1000度以上用戶，節電效果相對較大，顯示電價和節電存在相對關係。

至於今年有何節電目標，王耀庭表示，持續研究節電新方案，包含強化AI技術，以增加節電效率。

110年台灣經濟景氣熱絡，用電量較109年大增4.6%，王耀庭表示，111年用電量則是較110增加14.2億度、增幅僅0.6%，主因基期高加上景氣轉低所致。

台電發言人吳進忠補充，增幅較少主因是去年5、6月和9、10月溫度偏低，導致家庭空調用電大減，整體住宅用電約減少11.9億度；工業用電微幅成長約10.2億度；商業用電增加最多達15.9億度，原因是疫情緩解、商業活動恢復，因此整體用電呈現微幅成長態勢。

台電自2013年起持續舉辦節電活動，至今約442萬戶響應、累積節電276億度。今天記者會現場也公布2022年夏月（6至9月）全國各縣市節電冠軍，新竹縣寶山鄉平均每戶每期節電116度居全縣第一；台北市冠軍則為大安區、新北市為蘆洲區，平均每戶節省85度電。（編輯：趙蔚蘭）1120106

#台電
#王耀庭
#吳進忠
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