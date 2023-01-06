經部公告112年再生能源躉購費率 太陽光電與去年持平

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（中央社記者曾智怡台北6日電）經濟部今天公布112年度再生能源電能躉購費率，太陽光電、小水力、海洋能和111年度維持相同費率，離岸風力、30瓩以上級距風力、生質能及未達2MW級距地熱費率則有所調升。

比較先前公布草案，太陽光電躉購費率採1年2期，按各分類容量級距區分費率，平均微降1至3%，第1期平均費率為每度新台幣4.4045元。不過，根據今天正式公告版本，費率與111年相同，並未調降。

112年第一期太陽光電躉購費率落在4.0031元至5.8952元；第二期為3.8680元至5.7848元，均依類型、裝置容量等適用不同費率。

經濟部說明，國內太陽光電產業當前仍部分受原物料價格及缺工因素影響，但今年度下半年營造工程物價指數有逐漸回穩趨勢，可望舒緩物價缺工因素對太陽光電開發影響，為兼顧目標量達成及鼓勵業者投入建置，決議費率維持111年度水準。

風力發電部分，不及30瓩陸域風電，躉購費率維持每度7.4110元，30瓩以上陸域風電，躉購費率為每度2.1286元；離岸風電，躉購費率提升為每度4.5085元。

生質能發電部分，新增「農林植物」躉購費率類別，躉購費率每度3.1187元；生質能有厭氧消化設備（沼氣發電），躉購費率提升為每度7.0089元；無厭氧消化設備，維持111年度費率水準，即每度2.8066元。

廢棄物發電部分，農業廢棄物維持111年度費率水準，即每度5.1407元；一般及一般事業廢棄物，維持111年度費率水準，躉購費率每度3.9482元。

小水力發電部分，增訂不及500瓩級距，躉購費率每度4.8936元，500瓩以上不及2MW部分，躉購費率每度4.2285元；2MW以上則維持111年度費率水準，即每度2.8599元。

地熱發電部分，不及2MW容量級距部分，躉購費率提升為每度5.9406元；2MW以上部分，維持111年度費率水準，即每度5.1956元。海洋能發電部分，維持111年度費率水準，即每度7.3200元。

經濟部表示，為鼓勵業者及早完工併網，112年度除了延續111年度各項獎勵配套機制外，也增訂各類再生能源加強電力網額外費率。

針對太陽光電，修正第一型發電設備適用112年度費率起算時點，由取得同意備案日調整為籌設許可日，且對於裝置容量2至10MW無併聯升壓站者，期限相較111年度延長2個月。（編輯：潘羿菁）1120106