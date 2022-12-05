淨零關鍵戰略計畫將出爐 風電太陽能擬創造近2兆投資

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國發會將在年底公布2050淨零轉型的12項關鍵戰略計畫，其中能源轉型是關鍵。圖為位於苗栗後龍海岸的陸上風力發電機組。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾智怡、鄭鴻達台北5日電）國發會將在年底公布2050淨零轉型的12項關鍵戰略計畫，其中，能源轉型是關鍵，離岸風電、太陽光電估計在2026至2030年之間，新增近新台幣2兆投資；氫能將由台電、中油帶頭，健全氫氣供應與氫能應用市場。

國發會針對2050淨零轉型提出風電、光電、氫能、前瞻能源、電力系統與儲能、節能、碳捕捉利用及封存、運具電動化及無碳化、資源循環零廢棄、自然碳匯、淨零綠生活、綠色金融，以及公正轉型等12項關鍵戰略，規劃至2030年前投入預算近9000億元。

這12項關鍵戰略計畫的內容、作法與預算，以及2030年的中期減碳目標，將於今年底由國發會彙整各部會作法統一公布。

其中，能源為重中之重，根據經濟部規劃，2026年起離岸風電每年新增1.5GW、太陽光電新增2GW，截至2030年，太陽光電裝置容量目標為31GW、離岸風電裝置容量目標為13.1GW。

能源局按現行裝置容量成本計算，離岸風電每1MW成本約1.8億元、太陽光電0.5億元，推算2026年至2030年離岸風電有望新增約1.35兆投資、太陽光電為5500億元投資，風電兩大綠能合計創造近2兆元投資。

由於離岸風電2026年起進入區塊開發階段，以每年新增1.5GW來看，2035年將達20.6GW，並逐步朝向浮動式風場趨勢發展。

至於前瞻能源，例如生質能、地熱、氫能等，則交由國發會全面盤整後對外公布。

以氫能為例，經濟部官員說明，包含氫氣供應與氫能應用，由於相關發展還在前瞻階段，因此會先由國營事業帶頭，例如台電機組混氫5%示範計畫，待未來有成果，國內IPP業者便可跟進；中油同步規劃氫氣供應體系，根據中油評估，截至2030年，最大二氧化碳封存量是6萬噸，也就是說，最多能提供6萬噸藍氫。

官員表示，待氫能應用市場穩定，前端氫氣供應體系才會確立，包含相關基礎設施、法規調整、氫氣來源等規劃會更加明確。

台電先後與西門子、三菱集團簽訂合作備忘錄（MOU），分別合作進行燃氣混氫、燃煤混氨發電的技術試驗， 因相關技術尚未成熟，因此台電訂定2030年前能達到混氫、混氨5%的先期目標，屆時再視技術發展狀況，逐步提升混氫、混氨的比例，以降低整體發電碳排。

此外，電網儲能應用2025年目標為1GW、2030年目標為3GW。（編輯：潘羿菁）1111205