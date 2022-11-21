首創工程碳預算管理方法 水利署獲英國標準協會認證

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（中央社記者鄭鴻達台北21日電）經濟部水利署發布的「水利工程減碳作業參考指引」首創「工程碳預算管理方法」，通過第三方公正單位英國標準協會（BSI）查核確認，並在今天獲得授證。

經濟部透過新聞稿表示，水利署的「水利工程減碳作業參考指引」已通過第三方公正單位查核，並於今天舉辦授證典禮，在經濟部長王美花見證下，由BSI東北亞區協理張嘉倫代表頒證、水利署長賴建信代表受證。

王美花表示，水利署每年推動工程多達300餘件，難以逐案執行碳盤查查證作業，因此以其首創的「工程碳預算管理」方法，進行系統性減碳策略及管控，從編列工程預算起導入減碳思維及策略，並設定容許碳排量，成為經濟部的工程減碳領航者。

賴建信表示，面對氣候變遷，思維改變才是真正價值所在，期待在具有減碳意識的新世代水利人努力下，強化台灣韌性，以面對愈來愈嚴峻的氣候變遷難題。

張嘉倫表示，水利署基於溫室氣體排放量盤查作業指引，及參照ISO 14067碳足跡盤查標準，參考國內外文獻及數據來源，蒐集燃料、機具、材料等排放量資訊，建立工作項目碳排係數參考表及其分析表。

張嘉倫指出，水利署也有效建立水利工程碳排放量的估算原則，制定內部減碳機制及審查流程，積極推動內部碳管理，堪稱是工程系統性減碳的典範。

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水利署說明，台灣的減碳12項關鍵戰略、2050淨零排放路徑，雖明確訂定政策執行方向，但都尚未規範水利工程領域相關的減碳內容，但面對生存環境惡化，水利工程必須在減碳盡心力。

因此，「水利工程減碳作業參考指引」可輔助規劃或設計者完成碳排放量估算、分析、研提減碳策略，具體展現碳管理目標與低碳設計成效依據，也為確保減碳設定模式及數據蒐集模式可落地並確認可達預期，藉由參考指引查核，能增加減碳機制的管理效度及可信度。（編輯：林興盟）1111121