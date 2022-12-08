新建物屋頂未來應設光電 經部：發電可躉購或自用

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（中央社記者賴于榛台北8日電）行政院會今天通過相關修法，未來新增建等建築物，屋頂應設置太陽光電發電設備。經濟部次長曾文生說，未來屋頂設置的太陽光發電設備屬於建物財產，要躉購或是自用皆可，就回歸既有法規處理。

為釋出再生能源潛能場域，行政院會今天通過「再生能源發展條例」部分條文修正草案，未來新建、增建及改建符合一定條件的建築物，屋頂應設置太陽光電發電設備；草案也配合趨勢，刪除離岸風力發電設置「不超過領海範圍」的文字。

草案同時放寬小水力發電從附屬結合既有水力設施，擴大納入非專供發展水力的水利建造物，並且為促進地熱能探勘及開發，明確規範申請程序及權責機關，加速地熱能探勘許可與地熱能開發許可的審查；草案將送立院審議。

經濟部次長曾文生出席政院會後記者會時指出，台灣光電裝置容量約930萬千瓦，其中屋頂型光電裝置占比就超過65%，是個有潛力的發展空間，而草案的核心精神，是為了避免未來2次施工，及發揮隔熱等綜效，因此修法要求建築業未來在設計階段，就納入光電設備。

曾文生說，這修法將牽動設計建築行業的改變，未來法案若獲三讀通過，相關執行上的細節，以及是否會有優先區域、示範地點以及何時上路等，都將與內政部共同討論、評估。

曾文生表示，未來屋頂設置的太陽光發電設備屬於建物財產，要躉購或是自用皆可，就回歸再生能源發展條例中關於太陽光電的各種收購辦法處理，欲賣給私人、台電或是自用都沒問題，就回歸既有的法律系統。

另外，媒體關注未來欲開發地熱的業者，若未完成部落諮商，是否會依法開罰，曾文生說，未來欲開發者若沒有完成原基法的相關要求，如部落諮商等，地熱的開發許可就不會被通過。（編輯：張均懋）1111208