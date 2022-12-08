政院提修法續拚再生能源 新建物屋頂應設太陽光發電設備

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（中央社記者賴于榛台北8日電）為呼應淨零轉型政策，釋出再生能源潛能場域，行政院會今天通過「再生能源發展條例」部分條文修正草案，未來新建、增建及改建符合一定條件的建築物，屋頂應設置太陽光電發電設備；草案將送立院審議。

經濟部會後透過新聞稿說明，台灣再生能源推動已具相當成果，這次修正主軸的核心是要釋出再生能源潛能場域，並整合相關行政程序，朝一致、簡易及排除限制方向推動，以建立友善發展的法制環境，加速其開發。

經濟部指出，修正是為呼應淨零轉型下再生能源發展最大化的政策方向，建構友善再生能源發展環境，及強化2050淨零路徑氣候法制基礎，也積極回應社會大眾對再生能源發展期待，與因應國內、外整體推廣環境及開發需求。

草案指出，為強化屋頂型太陽光電推動措施，參考德國立法強制建築物屋頂一定面積應設置太陽光電經驗，未來新建、增建及改建符合一定條件的建築物，屋頂應設置太陽光電發電設備。

草案顯示，前項一定規模、一定容量及其計算方式、受光條件及可免除情形的認定標準，將另外定之；德國現行規範，面積逾50平方公尺的新建、增建、改建建築物，自2023年起應設置覆蓋屋頂總面積及屋頂淨面積30%以上的太陽光電發電設備。

另外，考量離岸風力發電技術逐漸朝浮動式風機發展，草案也刪除離岸風力發電設置「不超過領海範圍」的文字；至於小水力發電從附屬結合既有水力設施，則擴大納入非專供發展水力的水利建造物。

地熱部分，草案為使地熱能探勘及開發申請程序及權責機關，有一致明確規範，並加速地熱能探勘許可與地熱能開發許可的審查，推動地熱能發電設備設置，這次新增地熱能探勘許可與地熱能開發許可的申請、審查程序等相關規範或限制。

草案規範，符合一定資格的申請人，為設置地熱能發電設備而有探勘地熱能的需要者，應向中央主管機關申請地熱能探勘許可，再由中央會同地方審查；若獲許可，地熱能探勘許可有效期間為2年，最多可有條件展延2年。（編輯：潘羿菁）1111208